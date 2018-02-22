Call of Cthulhu Hakkında Yeni Bilgiler

Henüz geliştirilme aşamasında olan Call of Cthulhu yapımının baş bölüm tasarımcısı, İngiltere’de yayımlanan resmi PlayStation dergisine bazı açıklamalar yaptı.

Bu açıklamalar, oyunun genel ilerleyişi, toplam oynanış süresi ve ana karakterin mental haline kadar birçok konuyu içeriyordu. Yapılan açıklamalara göre, oyun devam ettikçe yavaşça psikolojik çöküntüye girecek olan ana karakterimiz, korkularıyla yüzleşmek durumunda kalacak. Oyunda verdiğiniz kararlar, psikolojik bozulmalara neden olacak ve oyunun sonuna etki edecek.

İngiltere’de yayımlanan derginin Mart 2018 sayısı için açıklamalar yapan Romain Wiart, ana hikayenin oynanış süresinin 12-15 saat arasında olacağını belirtti. Belirtilen tahmini sürenin oyunun yayılışıyla olan ilişkisinde bilgiler aktaran yapımcı, zaman içinde, ana karakterde meydana gelecek olan etkilerden de söz etti. Howard Phillips Lovecraft eserlerinin en değerli özelliği, okurun psikolojisi üzerinde etki bırakmasıdır. Bunu gerçekleştirirken, romanlarda karakter tarifleri en aza indirilir ve yazar ve okurun bilincinin en çok korkacağı karakteri oluşturmasına imkan verilir. Oyunda da yazarın romanlarında yaptığı gibi bilinci etkileme mekanikleri kullanıldığını belirtiyor Call of Cthulhu yapımının baş tasarımcısı. Oyun sırasında verilen kararların, oyunun ilerleyişinde son derece etkili olacağını da belirten Wiart, ana karakterin delilik seviyesi yükseldikçe oyundaki seçeneklerin de değişeceğini dile getiriyor.

Oyun içi seçimlerinin oyunun sonunu etkileyeceğinin de altını çizen Romain Wiart, alınan yanlış kararlar, bölümlerdeki başarsızlıklarla ve eksikliklerin, oyunda çeşitli yollarla kapanabileceği söyleniyor. Açık dünyada, korkutucu bir atmosferde, cinayet soruşturması yöneteceğimiz oyunun yeniden oynanışa da müsait olduğu yapılan açıklamaların arasında bulunuyor. Oyun yeniden oynanıyor olsa da ana hikayede farklı yollar keşfedilebileceğini ancak tamamen farklı bir hikaye anlatılmayacağını da belirtiyor Romain Wiart.