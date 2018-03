Call of Duty, başlı başına bir yapım olarak oyun dünyasının en iddialı yapımlarından biri olarak biliniyor. Çok uzun süredir piyasada yer alan ve hemen hemen her dönemde kendisini göstermeyi başaran serinin, en uzun soluklu oyun serilerinden de biri olduğunu biliyoruz. Her ne kadar son birkaç oyundur ana yapısından ayrılmış bir görüntü çizmiş olsa da geçen sene gelen oyunuyla beraber yeniden özüne dönen seri, şimdilerde Call of Duty: Black Ops 4 adıyla anılmaya başlandı.

Devam niteliğinde olacak olan ve modern savaşı konu edinecek olan Call of Duty: Black Ops 4 oyununun uzun bir bekleme süresinden sonra duyurulduğunu da gördük.

Call of Duty: Black Ops 4 Ne Zaman Geliyor?

Yayımcılığını yine Activision’un üstleneceği Call of Duty: Black Ops 4 oyununun, merakla beklenen resmi çıkış tarihi de sonunda açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre oyun 12 Ekim tarihinde piyasadaki yerini alacak.

Yani 2018 yılı içerisinde yeni bir Call of Duty oyunu göreceğiz. Bununla beraber yapımın nasıl detaylara sahip olacağı ve konusunun nasıl olacağı kısmında çok fazla bir detay bulunmadığını ekleyelim. Yapım şirketi bunun için bir açıklama yapmayı tercih etmedi.

Activision tarafından da en ufak bir açıklama gelmedi. Sadece geliştirici tarafından bir bilgi paylaşımı olduğunu gördük. Geliştirici konumunda olan Treyarch yaptığı açıklamada 17 Mayıs sonrasında oyun hakkında bilgileri paylaşacaklarını belirtti.

Call of Duty: Black Ops 4 için yapılan bu açıklamalara baktığımız zaman tanıtımın 17 Mayıs tarihinde olacağını anlıyoruz. Muhtemelen gerçek dışı, modern bir savaşı konu edinecek olan yeni oyunun, grafik ve teknik detaylar konusunda ne kadar başarılı olacağını da tanıtımdan sonra görmek mümkün olacak.