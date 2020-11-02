Call of Duty: Black Ops Cold War PC sistem gereksinimleri Activision ve Treyarch tarafından ortaya çıktı ve öne çıkan ilk şey oyunun muazzam boyutu. Call of Duty: Black Ops Cold War‘da bulunan her oyun modunu denemek istiyorsanız, sabit sürücünüzde 175 GB boş depolama alanına ihtiyacınız olacak. 4K’da oynamayı planlıyorsanız, bu 250 GB’a kadar çıkıyor ve geliştiriciler bunun yalnızca lansmanda olduğuna dikkat çekiyor. Ancak, Call of Duty: Black Ops Cold War‘un sadece 50 GB’lık yer kaplayan çok oyunculu bileşenlerini kurmayı seçebilirsiniz.
Activision ve Treyarch, PC oyuncularının kendileri için neyin işe yarayacağına karar vermesine yardımcı olmak adına beş yapılandırma sundu: ışın izleme ile veya olmadan, 60 fps’ye karşı yüksek yenileme 144Hz ve full-HD’ye karşı 4K. Anakarttaki tek ortak özellik, DirectX 12’yi destekleyen bir GPU’dur. Call of Duty: Black Ops Cold War‘u 64-bit Windows 7’de çalıştırabilirsiniz (günümüzün oyun ortamında nadirdir), ancak geliştiriciler 64-bit Windows 10’u tavsiye ediyor. Call of Duty: Black Ops Cold War için tüm PC sistem gereksinimleri.
Call of Duty: Black Ops Cold War PC Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit (SP1) veya Windows 10 64-bit (v.1803 veya üstü)
- İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
- GPU: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950
- RAM: 8 GB
- HDD: Başlangıçta 50 GB (yalnızca çok oyunculu) veya 175 GB (tüm oyun modları)
Call of Duty: Black Ops Cold War PC Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
- GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya AMD Radeon R9 390 / RX 580
- RAM: 12 GB
- HDD: 175 GB
60 FPS İçin Önerilir (Işın izleme ile)
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
- GPU: Nvidia GeForce RTX 3070
- RAM: 16 GB
- HDD: 175 GB
Yüksek FPS + Yüksek Yenileme Hızına Sahip Monitör İçin Önerilir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya AMD Radeon RX Vega64
- RAM: 16 GB
- HDD: 175 GB
4K İçin Önerilir (Işın izleme ile)
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X
- GPU: Nvidia GeForce RTX 3080
- RAM: 16 GB
- HDD: 250 GB
Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım’da PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series S / X için piyasaya çıkacak.