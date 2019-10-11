Call of Duty İsimleri

Call of Duty Mobile versiyonu geçtiğimiz günlerde tanıtıldı ve indirme rekorları kırıyor. Oyunun pek çok modu var ve bu denli indirme rakamlarına ulaştığı için kendinize isim bulmakta zorlanabilirsiniz.

Bu makale tam olarak kendi klan isminizi nasıl bulacağınız ve Call of Duty isminin alınıp alınmadığını kontrol etme konusunda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ayrıca süreçte size yardımcı olacak bazı hızlı ipuçlarını ve yaratıcı fikirler de vereceğiz.

Call of Duty‘yi ilk defa oynuyorsanız, klan adınızı (nick) sunuculara kaydetmek için kaydolmanız gerekir. Sistem temel olarak adınızı kontrol edecek ve daha önce alınmış olup olmadığını söyleyecek. Oyun pek çok kullanıcı tarafından halihazırda oynandığı ve oldukça popüler olduğu için isim bulmakta epey zorlanacağınızı söyletebiliriz.

Aklınızda bulundurmanız gereken ve kendi kullanıcı adınızı bulmak için birkaç ipucu var.

Klan adınızın uzunluğu 20 karakter veya daha kısa olmalıdır. Bu yüzden uygun olması için kısa bir seçenek bulmaya çalışın. Ünlem işareti veya dolar işareti gibi özel karakterleri kullanamazsınız. Kullanabileceğiniz rakamların ve harflerin ötesindeki tek karakter bir alt çizgidir.

Aşağıda sizler için hazırladığımız Call of Duty Mobile oyun nicklerini bulabilirsiniz. Bu tabloyu düzenli olarak güncelleyeceğiz.