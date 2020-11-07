Call of Duty Mobile 12.Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı

Call of Duty Mobile 12.sezon çıkış tarihi nihayet resmiyete kavusuyor. COD 11 güncellemesi, COD Mobile’daki en büyük güncellemelerden biriydi. Tüm aksaklıklara ve hatalara rağmen, birinci yıl dönümü güncellemesi oyuna pek çok şaşırtıcı içerik getirdi.

Birkaç gün sonra 11. Sezon bitecek. Bu nedenle oyuncular, önümüzdeki hafta sonunda yayınlanması beklenen Sezon 12 güncellemesini bekliyorlar. Resmi Twitter sayfası, Call of Duty Mobile 12.Sezon güncellemesinin önümüzdeki hafta 11 Kasım’da yayınlanabileceğini ima ediyor.

Call of Duty Mobile sayfası, Sezon 11 Battle Pass’ın dört gün içinde sona ereceğini gösteriyor, yani 11 Kasım’da. Genel olarak, Call Of Duty Mobile yeni güncellemeyi mevcut Battle Pass’ın bitiminden bir gün önce yayınlıyor. Ancak yeni 12.Sezon, Battle Pass’ın sona ermesinden bir gün sonra yayınlanacak.

Dolayısıyla bu eğilimi göz önünde bulundurarak Call of Duty Mobile Season 12 çıkış tarihi 11 Kasım olabilir. Şimdi 12. Sezonun Hackney Yard haritasını Multiplayer’a getirileceği doğrulandı. Oyuncular Hackney Yard için heyecanlı çünkü bu, Modern Warfare 2’nin hayranlarının en sevdiği harita.

Hey #CODMobile players, sun's getting real low.



🔜 New MP map coming in the next season! pic.twitter.com/xcPtO54ags — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) November 4, 2020

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