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Call of Duty Mobile 12.Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı

Call of Duty'nin yeni sezonu 11.Sezon kadar ilgi çekici olacak mı? 11 Kasımda piyasaya sürülmesi beklenen yeni güncelleme ile nelere sahip olacağız? İşte detaylar...

Muhammed Arslan

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Call Of Duty Mobile 12.Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı

Call of Duty Mobile 12.sezon çıkış tarihi nihayet resmiyete kavusuyor. COD 11 güncellemesi, COD Mobile’daki en büyük güncellemelerden biriydi. Tüm aksaklıklara ve hatalara rağmen, birinci yıl dönümü güncellemesi oyuna pek çok şaşırtıcı içerik getirdi.

Birkaç gün sonra 11. Sezon bitecek. Bu nedenle oyuncular, önümüzdeki hafta sonunda yayınlanması beklenen Sezon 12 güncellemesini bekliyorlar. Resmi Twitter sayfası, Call of Duty Mobile 12.Sezon güncellemesinin önümüzdeki hafta 11 Kasım’da yayınlanabileceğini ima ediyor.

Call of Duty Mobile sayfası, Sezon 11 Battle Pass’ın dört gün içinde sona ereceğini gösteriyor, yani 11 Kasım’da. Genel olarak, Call Of Duty Mobile yeni güncellemeyi mevcut Battle Pass’ın bitiminden bir gün önce yayınlıyor. Ancak yeni 12.Sezon, Battle Pass’ın sona ermesinden bir gün sonra yayınlanacak.

Dolayısıyla bu eğilimi göz önünde bulundurarak Call of Duty Mobile Season 12 çıkış tarihi 11 Kasım olabilir. Şimdi 12. Sezonun Hackney Yard haritasını Multiplayer’a getirileceği doğrulandı. Oyuncular Hackney Yard için heyecanlı çünkü bu, Modern Warfare 2’nin hayranlarının en sevdiği harita.

Sizler de bir COD Mobile düşkünüyseniz, En İyi Android Emülatörleri 2020 ile daha iyi bir oyun deneyimi elde etmeniz mümkün. Ayrıca Call Of Duty Mobile 11.Sezon ile Gelen Yenilikler hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

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