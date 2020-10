Call Of Duty Mobile 12.Sezon Hakkında Yeni Bilgiler Var

Call of Duty Mobile 11.sezon, şu anda yayında. Şimdi ise gözler henüz yayınlanmamış olan Call Of Duty Mobile 12.sezon hakkında. Activision, her şeyin oyuncular için sürpriz olmasını istediği için 11.sezon güncellemesi için bir test sunucusunda yayınlanmadı. Verilen bu karar bu inanılmaz derecede ilgil ile sonuçlandı.

Çoğu Call of Duty Mobile oyuncuları da bu durumdan memnun kaldı. Ama bu durum önümüzdeki sezonda da aynı kalacak. Bunun nedeni geliştiricilerin 12.sezon için henüz bir test sunucusunda yayınlanmamasından kaynaklı.

Kısa bir süre önce Reddit üzerinde Activision, topluluk güncellemesini yayınladı. Gönderide, geliştiricilere cevap vermiştir. Oyuncuların 12. sezon hakkında bir şeyler duymayı umması üzerine Activision, henüz bu durumun erken olduğunu ve çeşitli hata gidermelerinin olduğunu dile getirdi.

Topluluk güncellemesinin yorum bölümünde, bir kullanıcı Sezon 12 test sunucusunu sordu. Şaşırtıcı bir şekilde, COD Mobile geliştiricileri soruyu yanıtlayarak Sezon 12’nin büyük olasılıkla bir test sunucusu almayacağını doğruladı. Yani, tıpkı Sezon 11 gibi, oyuncular Sezon 12’deki içerikten tamamen habersiz olacaklar.

Dahası aynı Reddit kullanıcısı, geliştiricilere, oyuncuların Sezon 12 için herhangi bir ipucu alıp alamayacaklarını sormaya devam etti. Ne yazık ki, Call of Duty Mobile geliştiricileri, henüz çok erken diyerek talebi reddetti.