Call of Duty Mobile Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Call of Duty Mobile bilgisayarda nasıl oynanır? Hangi emülator en iyisi? Bu gibi sorular için doğru yerdesiniz. Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Call of Duty’nin, tüm zamanların en çok indirilen oyunlarından birisi oldu. Tencent Game tarafından aslı ile paralel olarak geliştirilen oyun, birçok ilgiyi üzerine çketi ve yakın zamanda çok fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Pubg ve Fornite, piyasaya ilk çıktığında 27 milyon indirme almışken, Call of Duty Mobile bir haftada 100 milyon indirme aldı. Peki, bilgisayarınızda bu muazzam oyunu nasıl oynayacaksınız? Sizin için detaylı bir rehber oluşturduk.

Aşağıdaki adımları gerçekleştirerek, hem Pubg hem de Call of Duty’i birlikte oynayabilirsiniz. Bunu yazıyorum çünkü ben de aynı bu adımları izledim.

Gameloop ile Call of Duty Mobile ve Pubg Oynama

İlk olarak Gameloop uygulamasını bilgisayarınıza indirin. İndirmek için buraya tıklayınız.

İndirdiğiniz programı bilgisayarınıza kurun ve çalıştırın. Bilgisayarınızın hızına göre açılması biraz zaman alacaktır. Kurulum esnasında zaten Türkçe dilini seçiyor. Bu yüzden programı Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Program açılınca anasayfada zaten çeşitli oyunlar göreceksiniz.

Buradan Call of Duty Mobile’ı bilgisayarınıza YÜKLE butonuna basarak, indirilmesini sağlayabilirsiniz.

Oyun kurulduktan sonra solda yer alan panelden Oyunlarıma tıklayın. Burada yüklediğiniz oyunları göreceksiniz. Seçtiğiniz oyunun üzerindeki OYNA yazısına basınız ve oyunun açılmasını bekleyiniz. Çünkü açılması biraz zaman alıyor.

Burada oyun için gerekli bilgiler indirilecek. Yeni güncellemeler vs olduğunda burada bilgilendirileceksiniz. Sonrasında oyun başlayacak.

Evet. Artık oyunu oynamaya hazırsınız. Oldukça güzel bir oyun sergileyebilirsiniz. Kullanıcı adımı ekleyerek birlikte oyunun keyfine varabiliriz. İyi oyunlar dilerim.