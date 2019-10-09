Call of Duty: Mobile İndirme Rekorları Kırıyor!

1 Ekim’de, Activision Blizzard Inc, son derece popüler olan Call of Duty serisinin mobil versiyonunu piyasaya sürdü. Nostalji arayan ya da telefonunda oynamak isteyenler son derece memnun kaldı. Sadece bir hafta içinde 100 milyondan fazla indirilen bir oyun olarak tarihe geçti diyebiliriz.

Buna karşılık en popüler savaş oyunlarından bazılarını da sıralayalım. İlk haftada PUBG, Fortnite ve Apex Legends‘ın indirme sayısıları sırasıyla 26,3 milyon, 22,5 milyon ve 25 milyon oldu.

Tarihin en büyük oyun furyalarından birisi haline gelen Call of Duty: Mobile, telefon dünyasında diğer popüler oyunları geride bırakacak gibi duruyor. Konsollar için orijinal Call of Duty ücretli bir oyundur. Ama mobil versiyonu indirmek ve oynamakta ücretsizdir.

Call of Duty’nin mobil versiyonu, Çinli internet devi Tencent Holdings LTD. tarafından geliştirilmiştir. Aynı şirket, PUBG mobile’ın, Bluehole ve Fortnite’in geliştiricisi Epic Games’te de bir pay sahibidir.

100 milyon indirme rakamı, Android’in Google Play’sindeki ve Apple’s App Store’daki toplam indirme sayısıdır. Özellikle, tüm indirmelerin %17’sini PUBG’nin muazzam bir oyuncu tabanına sahip olduğu Hintli kullanıcılar oluşturuyor. Bunun takibinde ise ABD’li kullanıcılar oluşturuyor.