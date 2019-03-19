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Call of Duty Artık Akıllı Telefonlarda!

Call of Duty'nin efsanevi serisi artık akıllı telefonlarda! Şirket ön kayıtları başlattı...

By Muhammed Arslan

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Call of Duty:Mobile Artık Akıllı Telefonlarda!

Tencent ile işbirliği içinde olan Activision, Call of Duty:Mobile uygulamasını nihayet duyurdu. Şirket, Aralık ayından beri Alpha testinde olan oyun Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere önceden duyurulmamış bölgelere geldiğini açıkladı.

Tencent’in ödüllü Timi stüdyosu tarafından geliştirilen bu ücretsiz oyun, Black Ops ve Modern Warfare serisi de dahil olmak üzere Call of Duty serisindeki haritaları, modları, silahları ve karakterleri bir araya getiriyor.

Tüm dünyadaki oyunculara karşı yeteneklerini test ederken, oyuncuları bire bir şavaşa iten, rekabetçi aksiyona giren çoklu oyun modları bulunuyor.

Call of Duty:Mobile serinin akıcı bir RPG oyunu olarak ön plana çıkıyor. Bünyesinde Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-Free-All-For-All gibi favori modların yanı sıra Nuketown, Crash gibi serilerin ikonik haritalarında, Hijacked ve daha fazlası var.

Klasik Call of Duty karakterleri, silahları, skor çizgilerini ve diğer donanımları kazanacak. Oyuncular dünyanın en iyileri arasında olmak için savaşırken kendilerini donatmak ve kişiselleştirmek için diğer eşyaları da elde etmeye çalışacak.

Oyun şu anda yalnızca Alpha sürümünde mevcut olsa da, halka açık beta sürümü bu yaz belirli bölgelerde mevcut olacak. Resmi olarak yayınlanmadan önce callofduty.com, Google Play ve yakında iOS’ta ön kayıt yaptırabilirsiniz.

KaynakCallofDuty
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