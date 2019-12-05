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CallerSpy Adlı Yeni Bir casus yazılım Ortaya Çıktı!

Yeni bir Casus Yazılım olan Callerspy Ortaya Çıktı...

Zeynep Gökçen

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Yeni bir Android casus yazılımı ortaya çıktı. Araştırmacılarına göre, CallerSpy adlı bir casus yazılım şu anda İnternet kullanıcılarının kişisel verilerini ele geçirmeye çalışıyor. Akıllı telefonunuza sızdıktan sonra yazılım, bilginiz olmadan yaptığınız her şeyin ekran görüntüsünü alıyor. Uzmanlar, “ Web sitesinde sohbet uygulamaları gibi görünen yeni bir casus yazılım ailesi bulduk.” Diyor. Onlara göre, malware internette APK dosyaları üzerinden yayılıyor. Şimdiye kadar ve birçok Android kötü amaçlı yazılımın aksine, CallerSpy Neyse ki Google Play Store’a giremedi.

Çoğu durumda, CallerSpy Apex Uygulaması veya Chatrious adı verilen ultra güvenli bir e-posta uygulaması olarak gizleniyor. Bu sahte uygulamalar, yalnızca bilgisayar korsanları tarafından kurulan sitelere yüklenebiliyor. İnternet kullanıcılarının dikkatini çekmek için, bilgisayar korsanları kullanıcıları sitenin Google’a ait olduğuna inandırmaya çalışıyor.Telefonunuza kurulduktan sonra, CallerSpy tüm kişisel verilerinizi toplamak için harekete geçiyor. Kötü amaçlı yazılım cihazınızın tüm içeriğine müdahale etmek için uzaktan kötü amaçlı komutlar başlatıyor: SMS, telefon görüşmelerinizin kaydı, rehber listenizin tamamı ve tüm fotoğraf ve video dosyalar ele geçiriliyor.

CallerSpy burada bitmiyor. Giriş bilgilerinizi, şifrenizi ve banka bilgilerinizi yakalamak için kötü amaçlı yazılım siz farkında olmadan ekran görüntüleri gönderiyor. Bu yakalamalar hızlı bir şekilde uzak bir sunucuya aktarılıyor. Yine, bu bilgiler karaborsalardaki kripto para birimleri karşısında tekrar satılabiliyor. Örneğin, saldırıya uğramış bir Facebook hesabı, karanlık ağda ortalama 2,50 ABD doları satıyor.

CALLERSPY, IOS’a da Bulaşabilecek mi?
Şimdilik, CallerSpy yalnızca Android destekli akıllı telefonlara ve tabletlere saldırıyor. Buna göre, kampanyanın arkasındaki bilgisayar korsanları iOS cihazlarına (iPhone veya iPad) ve Windows bilgisayarlarına hızlı bir şekilde saldırabilir. Mağdurları tuzağa düşürmeyi amaçlayan siteler gerçekten iOS ve Windows için Apex App sürümlerinden bahsediyor. Bu nedenle uzmanlar kullanıcılara temkinli olmalarını ve resmi olmayan sitelerde bulunan yazılımlardan kaçınmalarını öneriyor. Araştırmacılar, CallerSpy ile ilgili soruşturmanın hala netlik kazanmadığını öne sürüyorlar.

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