Canon PowerShot G7 X Mark III Tanıtıldı – İşte Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonlar yavaş yavaş kameraların yerini alıyor ancak bir yandan da YouTube, Twitch gibi platformlarda profesyonel kamera ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Haliyle bir yandan profesyonel kameralara olan ilgi de korunmaya devam ediyor.

Kameralar konusunda fark yaratan markalardan biri olan Canon, bu alanda yeni modellerle iddiasını konuşturmaya devam ediyor. Bu konuda markanın tanıtımını gerçekleştirdiği yeni kamera ise Canon PowerShot G7 X Mark III kamera serisi oldu. İddialı modelin özellikleri de hem vLog çekimleri için hem de profesyonel kullanım için ideal bir serinin karşımızda olacağını gösteriyor.

Canon PowerShot G7 X Mark III Özellikleri Neler?

İddialı özellikleri bulunan kamerada 4,2x f/1.8 ile f/2.8 zum lensi bulunmakta. 20.1 MP çözünürlüğü bulunan lenslerle beraber 4K video desteği sunuluyor. 1,0 tip yığma sensörü olarak değerlendirilen sensörlerde yine 4K çekimlerinde kalitenin artmasını sağlamakta.

Özel olarak geliştirilmiş olan bir tasarımla gelen kameraların, yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çekebilmesi de yine büyük bir artı olarak karşımıza çıkmakta.

Sadece donanımsal açıdan değil, yazılım kısmında da fark yaratmayı başaran ve Canon artılarını sunan Canon PowerShot G7 X Mark III, CR3 RAW formatını kullanıyor. Yine markanın DPP yazılımına da sahip olan kamera, yazılımsal açıdan da çok daha kaliteli çekimler yapılmasına izin veriyor.

304 gram ağırlık sayesinde taşınabilirlik konusunda da fark yaratmayı başaran Canon PowerShot G7 X Mark III, bokeh efektine sahip olan profesyonel kameralardan bir tanesi. Böyle değerlendirildiği zaman modelin görüntü kalitesini arttırmaya yönelik bazı ek adımlar attığını söyleyebiliriz.

Dikey konum desteği, hızlı çekim, dijital görüntü sabitleme özelliği gibi artıları da bulunan yeni kamera modelinin 120 FPS Full HD çekim yapabildiği açıklanan detaylar arasında.

Mikrofon girişi, canlı internet yayın akışı gibi artıları sunulan vLog kamerasının fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Fiyatlar konusunda kısa bir süre sonra açıklamaların gelmesi bekleniyor. Tabii ki çok düşük aralıkta fiyatlar beklememek gerekli.