Canon yeni EOS C200 dijital sinema kamerasını duyurdu

Canon, Sinema video kamera serisi EOS C200’de en yeni modeli duyurdu.

Üçüncü nesil Cinema EOS fotoğraf makinesi, yeni bir Çift DIGIC DV6 görüntü işlemcisi ile birlikte yeni bir 8.85 megapiksel CMOS algılayıcısına sahip. Yeni Canon Cinema RAW Light’ı DCI 4K çözünürlükte 60p / 50p (10-bit) veya 24p / 25p / 30p (12-bit) olarak kaydedebilir. Kamera, bu formatları bir CFast kartına dahili olarak kaydedebiliyor. Ayrıca 8-bit’lik maksimum 60p’ye kadar MP4 formatında kayıt yapabilirsiniz. C200, Canon’un Yüz Algılama ile daha hızlı netleme için Çift Piksel CMOS AF‘yi de içeriyor.

Diğer özellikler arasında, ISO 100-102400 duyarlılığı, kamera içi ND filtreleri, eşzamanlı kayıt, aşırı HD işleme, geniş DR gama ve ACESproxy desteği ile çift SD ve tek CFast kart yuvaları bulunur. C200, Canon CINE-SERVO ve EF Sinema lenslerini destekliyor.

C200, LM-V1 LCD Monitör, LA-V1 LCD Ek Parçası, GR-V1 Kamera Kavrama ve HDU-2 Kolu Ünitesi ve C200B ile standart bir model olarak sunuluyor ve bunlar kamera gövdesi ile birlikte verilmiyor. Aksesuarlar ayrı olarak satılacak.

EOS C200, 7499 $ ve C200B’de 5999 $ fiyatla satın alınabilir olacak. Birlikte duyurulan COMPACT-SERVO 70-200mm Zum Lensleri ayrı ayrı 5800 $ karşılığında satışa sunulacak. Kamera ve aksesuarlar Eylül ayında piyasaya sunulacak.