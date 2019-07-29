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Carl Zeiss’den 64 MP Lens Açıklaması

Carl Zeiss akıllı telefonlarda kullanılması beklenen 64 MP lensler için yapılan son açıklamalar neler? 64 MP lensler hangi telefonlarda bulunacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Carl Zeiss

Akıllı telefonların kameraları için ilerleme o kadar büyük ki artık çok iddialı kamera özellikleri görmeye başladık. İlk olarak çoklu kamera kullanımı devreye girmeye başladı. Şimdi ise MP değeri çok yüksek kameralar gündeme gelmeye başladı. Son olarak 64 MP lenslerin gündem olduğunu biliyoruz. İşte bu konuda Carl Zeiss cephesinden bir açıklama geldi.

Lensleriyle ünlü Carl Zeiss firmasının CEO’su tarafından yapılan açıklama, yeni akıllı telefonlar için kafaları karıştırmaya yetti. Öyle ki yapılan açıklamada 64 MP lenslere sahip olan akıllı telefonların gelmesinin bazı sorunlara neden olacağı vurgulandı.

Carl Zeiss Açıklamasında Yer Alan Detaylar

Yapılan açıklamayı değerlendirdiğimiz zaman, yeni akıllı telefonlar için 64 MP lenslerin çok mantıklı olmadığını görüyoruz. Ünlü isim tarafından yapılan açıklamalarda 48 MP kamera lenslerinin akıllı telefonlar için gayet yeterli olduğu vurgulandı.

Şu an için amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanılan 48 MP kamera lenslerinin donanımsal özellikler kısmında da zorlayıcı bir etkisi var. Sadece lensler değil, lensler için kullanılan donanımlarında oldukça yüksek bir maliyeti olduğunu açıklayan Carl Zeiss CEO’su, bunun bir kırılma noktası olduğunu da vurguladı. 48 MP lenslerin kullanılması zaten akıllı telefonların fiyatlarını bir hayli etkiledi.

Carl Zeiss

48 MP lenslere sahip olan telefonlar bile oldukça yüksek ücretlere satılırken, 64 MP lenslere sahip olan akıllı telefonların özellikle fiyat açısından kırılma noktası yaratabileceği düşünülüyor. Bu telefonların sadece kamera kısmından bile ulaşılmaz rakamlara çıkması söz konusu olacak gibi duruyor.

Tabii ki yapılan tüm bu açıklamalara karşın mutlaka 64 MP değerinde lensleri bulunan akıllı telefonları göreceğiz. Fakat bu telefonları tercih etmek ne kadar mümkün olacak ya da ne kadar doğru olacak tartışılır. Carl Zeiss CEO’su tarafından yapılan açıklamalarda durumu en iyi şekilde özetlemeye yetiyor. En azından mevcut teknolojinin yeterli görüldüğünü de söylemek lazım.

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