Carmageddon: Crashers Android İçin Yayınlandı

Stainless Games, Carmageddon yarış oyunu serisi ile işini bitirmiyor. Şirket, yeni bir başlık olan “Carmageddon Crashers” ı tanıttı. Carmageddon’u Android‘e ilk defa çalıştırmanın üzerinden bu yana uzun zaman geçti. Bu yeni oyun, sürükleyici yarışçıları Bleak City’in dört bir yanından bir araya getirecek.

‘Carmageddon Crashers’, sürücüler birbirine doğru gideceği bir drag yarışı oyunu. Tek yapmanız gereken, yolunuz boyunca karşılaştığınız herşeyi bitirmek ve ortaya çıkacak Patronları yenmektir. Oyunda ciddi olmak istiyorsanız, herhangi bir metal toplama makinesini yükselterek için yeni araba satın alabilirsiniz.

Carmageddon Crashers mobil oyunu her zaman internet bağlantısı gerektirir, bu nedenle her gün çevrimiçi olmanız daha iyi olur.

Carmageddon: Crashers oyununu Google Play Store’dan indirebilirsiniz.