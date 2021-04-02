Casio G-Squad Pro, WearOS Çalıştıran İlk G-Shock Saat Oldu!

G-Shock serisi dayanıklı saatleriyle tanınan Casio, G-Shock akıllı saatini piyasaya sürdü. Saat Google’ın Android WearOS’uyla çalışan ilk akıllı saat oldu. Casio G-Squad Pro GSW-H1000 olarak adlandırılan akıllı saat, aynı zamanda renkli bir ekrana sahip ilk G-Shock saati olarak karşımıza çıkıyor.

Casio GSW-H1000, G-Shock saatlerin tasarım figürünü koruyor. Aynı zamanda titanyum kaplama ile sağlam ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Gövde ayrıca darbeye dayanıklılığın yanı sıra 200 metreye kadar su geçirmezlik sağlayan iyi malzemelerden yapılmış.

Saat, 360 x 360 piksel çözünürlüğe sahip 1,2 inç çift katmanlı bir ekran sunuyor. Ekran, her zaman saati gösteren tek renkli, her zaman açık LCD ekranı, bildirimleri, haritaları, sensör verilerini ve diğer bilgileri gösterebilen renkli bir LCD panel ile birleştiriyor.

Ayrıca GSW-H1000, yerleşik GPS, yükseklik, barometrik basınç, pusula yön sensörü, optik kalp atış hızı sensörü gibi çeşitli sensörlerle donatılmış.

Yazılım tarafında, 24 kapalı alan egzersiz seçeneği ve koşu, yol bisikleti ve yüzme dahil 15 aktivitenin yanı sıra sörf ve snowboard gibi diğer ekstrem sporları destekleyen yerleşik Casio uygulaması var. Akıllı telefon bildirimleri, Google Asistan erişimi ve çeşitli uygulamalar gibi WearOS tarafından etkinleştirilen başka özellikler de sunuyor.

Casio GSW-1000’de pil ömrü gerçekten çok iyi değil. Tam şarj, renkli ekranla yalnızca 1,5 gün sürebiliyor. Bununla birlikte, pili bir aya uzatan bir çoklu saat modu var, ancak renkli ekranı feda etmeniz gerekiyor. Cihazda kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor ve yaklaşık 699 dolar fiyat etiketi benimsiyor.