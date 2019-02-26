Casper Alınır Mı?

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve server olmak üzere 5 farklı segmentte yaklaşık 170 farklı model ürünüyle, Türkiye’nin teknoloji alanındaki güçlü oyuncusu Casper, üstün teknolojisi, tasarım yeteneği ve tüketici memnuniyetini garanti eden teknik servis hizmetleriyle son dönemde adından daha sık söz ettiriyor.

Global markalarla rekabet edebilen yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken Casper’ın öne çıkan son ürünleri ve müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları hep birlikte inceleyelim.

1991 yılında, üniversiteden yeni mezun 3 bilgisayar mühendisi genç tarafından kurulan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, her geçen gün ürün portföyüne yeni bir model ekliyor. Özellikle fiyat-performans anlamında yüksek beklentileri olan müşterilerin yüzünü güldürüyor.

Çeyrek asrı aşan teknoloji deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan marka, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip. Teknoloji alanının en çok talep edilen markalarından biri haline gelen Casper; Türkiye İtibar Endeksi 2013 sonuçlarında, “Bilişim Sektörü En İtibarlı Markası” ödülüne ve toplam 5 kez “En Sevilen Bilgisayar Markası” ödülüne layık görüldü.

Yapay Zeka Teknolojisine Sahip VIA G3

Cep telefonu pazarında günbegün büyüyen ve bu süreçte tüketiciyi odağında tutan Casper, yeni telefonlarını dünyanın teknoloji trendleri doğrultusunda tasarlıyor. Markanın en yeni üyesi VIA G3, sahip olduğu yapay zekâ teknolojisi, alternatif renk seçenekleri ve geniş ekran deneyimiyle trendlere göz kırpıyor.

Casper’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ekranlı akıllı telefon olan cihaz kullanıcılara geniş ekranı deneyimi sunuyor. Video deneyimini bir adım ileriye taşıyan VIA G3, %81.2 ekran gövde, 6.22’’ geniş ekran boyutuna sahip.

VIA G3’te bulunan Helio P22 işlemci, yapay zekâyı yeni bir seviyeye taşıyor. VIA G3’ün sahip olduğu 2.0 Ghz yüksek frekans hızı ve 8 çekirdeği sayesinde yüksek performans gerektiren çoklu işlemler hızla yapılabiliyor. Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre yoğun kullanımda bile uzun süre performans sağlıyor.

VIA G3 sahip olduğu bu özelliklerinin yanında rakiplerine nazaran daha uygun bir fiyatla tüketici karşısına çıkıyor. Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında Casper’ın VIA G3 cep telefonunun bu yılın en çok tercih edilenlerinden biri olması sürpriz olmaz.

Oyun Tutkunlarına İlham Veren Excalibur Serisi

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, bir oyun sever neye ihtiyaç duyuyorsa ona cevap veren ürünler geliştirerek oyun dünyasının sınırlarını genişletiyor. Oyun tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Excalibur serisi, oyun dünyasının yenilmezi olarak biliniyor.

Seride yer alan 8.nesil işlemciye sahip Excalibur 650, 670 ve 750 modelleri öyle benzersiz özelliklere sahip ki hız ve performans gerektiren işlerdeki üstün güç deneyiminin yanı sıra şık tasarımıyla da oyun dünyasındaki kalıpları yıkıyor.

Bilgisayar ve oyun dünyasının önemli oyuncularından Casper’ın 8.nesil işlemciye sahip Excalibur serisi, en yeni üç modeliyle “oyun bilgisayarı” denildiğinde ilk akla gelen ürünler arasında yer alıyor. Bir önceki modellere göre yüzde %30’a varan bir performans artışı sağlayan 8. nesil işlemcilere sahip bilgisayarlar, özellikle performans gerektiren işlerin üstesinden kolaylıkla geliyor.

Serinin bu performansında; yeni nesil işlemcisinin, 4K video, VR ve 3D gibi oyuncular için çok önemli performans kriterlerini rahatlıkla kaldıracak şekilde dizayn edilmesi etkili.

Casper, Kurumsal Ürünleriyle de İddialı

Teknoloji alanında tasarım becerisi olan sayılı markalardan biri olan Casper, kurumsal dünyanın vazgeçilmezleri olan cihazları yeni dünyanı gereksinimlerine göre geliştiriyor. Doktorlar, ofis çalışanları ve prodüksiyon ekipleri gibi birçok kullanıcıya çözüm sunabilen Casper’ın kurumsal ürün ailesinde; All in One serisi, Nirvana desktop ve notebook’lar ile 21,5”, 24” ve 27” monitörler yer alıyor. Markanın, teknolojide yüksek performansa ihtiyaç duyan, üretken ve verimli olmayı hedefleyen kurumlara çözümler sunduğu kurumsal ürünleri; Intel 8. Nesil işlemcileriyle minimum enerji tüketimine karşın yüksek verimlilik sağlıyor.

Kurumsal ürün ailesine ait son ürününü Ocak ayında piyasaya sunan Casper’ın, eğlence ve üretkenlik özelliklerine sahip yeni bilgisayarı Nirvana N200; hem 2.5”, hem 3.5” disk desteği, 2 adet 5.25” optik okuyucu yuvası, 1 adet harici 3.5” yuva ve optik sürücü sayesinde fotoğraf, oyun, film ve daha fazlasını güvenli bir şekilde saklamak veya yedeklemek için bol alan sunuyor. Çoklu görev yürütmeyi kolaylaştırmak için tasarlanan ürün; 8. Nesil Intel® Core™ işlemciler ve 2GB ve 4GB bellekli grafik kartları ile video düzenleme, video oynatma ve oyun için gerekli hız ve gücü sağlıyor. Tasarımıyla da tamamen değişen teknoloji trendlerine karşılık veren ürünlerin İçindeki her bir bileşen, ince ve hafif bir kasadan en iyi şekilde yararlanmak için titizlikle tasarlanıyor ve kendi kategorisinde inceliğiyle fark yaratıyor.

Teknik Servis Hızıyla Şaşırtıyor

Biliyoruz ki teknoloji ürünleri satın alırken tüketici tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan biri satış sonrası hizmet. Casper sadece ürettiği kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle değil aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı teknik servis hizmetiyle de fark yaratıyor. Casper, bilgisayar alanında, tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan Türkiye’deki tek kurum. Hem üretim hem de teknik servis alanında, her adımda tüketicinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bununla birlikte tüketiciye özel 1 saatte servis hizmetiyle de Casper Genel Merkezi’nde oldukça hızlı bir hizmet sunuyor. Tabletten bilgisayara, akıllı telefondan masaüstü bilgisayara kadar tüm cihazlar için aynı kalite ve hızda destek veriyor. Jet Servis ve Turbo Servis uygulamaları sayesinde ise teknik serviste mekân kısıtını ortadan kaldırıyor.

Jet Servis uygulaması cihazın ücretsiz olarak kargo yoluyla servise gönderilmesine imkân sağlıyor. Turbo Servis uygulaması sayesinde cihazı kullanıcının ev veya işyerinden kuryeyle teslim alıyor. Teknolojinin hayatımıza getirdiği hız ve gücü teknik servis hizmetine başarıyla entegre eden Casper, bu alanda özellikle Türkiye’de yüzü pek gülmeyen tüketicisini deyim yerindeyse, şımartıyor.