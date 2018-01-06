Casper‘in Excalibur adını verdiği masaüstü ve dizüstü için tasarladığı oyun bilgisayarı serisini inceledik. Tüm detayları; artı ve eksi yönleri, fiyatı ve donanım yapısı ile karşınızda.
Excalibur Oyun Bilgisayarı, 4 dizüstü ve 1 masaüstü modeli olarak toplamda 5 seriden oluşuyor. Casper, dizüstü modelleri için G serisi, masaüstü modelleri için ise E serisi model isimlerini kullanmış. G Serisinde yer alan modeller sırasıyla şöyle; G500, G600, G700 ve G800. E Serisi olarak sadece bir model bulunuyor ve onun adı da E800 olarak belirlenmiş.
Aşağıda modellerin ayrı ayrı teknik özelliklerine değineceğiz fakat bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknik özellikler serilere ait ve ara model dediğimiz modeller için bazı özellikler farklılık gösterebilir. Örneğin G600 serisi ürün için yeni tasarlanış bir G650 modeli piyasaya çıkmış olabilir. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra G Serisi modellerine derinlemesine bakalım.
Excalibur G500 Teknik Özellikleri
G500 Modeli Excalibur modellerinin başlangıç seviyesi bir ürünüdür ve haliyle en uygun fiyat ve donanım yapısına sahiptir.
- İşlemci: Intel® Core™ i7-6700HQ
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 960M 4GB DDR5
- RAM: 16Gb (2*8GB) SODIMM 2133Mhz (DDR4)
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home
- Fiyatı: 5.000 TL
- Ekran Boyutu: 15.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920×1080 piksel Full HD IPS
- Klavye: Alttan Işıklı Özel Oyun Klavyesi
- Ses: 2Wx2 Stereo Sound Blaster Ses Sistemi
- Hard Disk: 1 TB Sata ya da SSD Seçenkli
- Ana Kart: Intel® Z170 Chipset
- Optik Sürücü: DVD/CD Writer
- Çıkışlar: 3 adet USB 3.0, 1 adet 3.1(Type-C) 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 6 in 1 Card Reader.
- Bluetooth: Bluetooth 4.0
- Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac
- Ölçüleri: 385 (W) x 268 (D) x 28.5 (H) mm
- Ağırlık: 2.5 kg
“Bir dizüstü bilgisayarda masaüstü-sınıf oyunu keşfedin. Yaratıcı grafik teknolojileri ile 1080p çözünürlükte muhteşem oyun deneyimini BatteryBoost ile iyileştirilen pil süresi ile bağlı olmadan daha uzun süre yaşayın.”
Excalibur G600 Teknik Özellikleri
Casper Excalibur G600 yaklaşık 5.400 TL fiyat etiketine sahip. Yukarıda belirttiğimiz gibi şu anda piyasada olan cihaz model numarası G650 olarak sunuluyor.
- İşlemci: Intel® Core™ i7-7700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.8Ghz , Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.8 Ghz’e kadar, 6MB Ön Bellek)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB DDR5 192 bit ya da NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB DDR5 128 bit
- RAM: 8GB /16GB /32GB 2400Mhz DDR4
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home, Windows 10 Highend
- Fiyatı: 5.400 TL
- Ekran Boyutu: 15.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD IPS Anti-Glare LED Panel (1920×1080) 300 nit Parlaklık
- Klavye: Beyaz LED aydınlatmalı Softboard Klavye
- Ses: 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi
- Hard Disk: 128GB – 256GB – 512GB SSD + 1000GB SATA
- Ana Kart: Intel® Z170 Chipset
- Çıkışlar: 3 adet USB 3.1, 1 adet Type-C, 1 adet HDMI, 1 adet display port 4 in 1 Card Reader 6 in 1 Card Reader.
- Bluetooth: Bluetooth 4.0
- Wi-fi: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
- Ölçüleri: 385(H) x 261(W) x 25.1(L) mm
- Ağırlık: 2.5 kg
- Kamera: HD Kamera
Diğer özellikleri arasında HD Kamera ve Turbo Termal Soğutma Sistemi bulunuyor.
Excalibur G700 Teknik Özellikleri
Casper Excalibur G700 daha önceki modellerde olduğu gibi 6. nesil Intel işletim sistemine sahip bir oyun bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. G500 ve G600 ile kıyasladığımızda en büyük özelliği olarak daha büyük ekranı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Diğer özellikleri de aşağıdaki listede görebilirsiniz.
- İşlemci: Intel® Core™ i7-6700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.6Ghz Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.5 Ghz’e kadar)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 960M 4GB DDR5 128 bit
- RAM: 16Gb (2x8GB) SODIMM 2133Mhz DDR4
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home, Windows 10 Pro
- Fiyatı: 5.800 TL
- Ekran Boyutu: 17.3 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD Anti-Glare LED Panel (1920*1080)
- Klavye: Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad
- Ses: 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi
- Hard Disk: 240GB / 480GB M2 SSD + 1000 GB SATA
- Çıkışlar: 3 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 4 in 1 Card Reader
- Bluetooth: Bluetooth 4.0
- Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac
- Ölçüleri: 419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm
- Ağırlık: 3.4 kg
Sırada dizüstü en güçlü oyun bilgisayarı olan G800 serisinin özelliklerini aktaracağız. G800‘ün yaklaşık fiyatı donanım yapılandırmasına göre 5.500 TL‘den başlayıp 7.800 TL‘ye kadar çıkıyor.
Excalibur G800 Teknik Özellikleri
7. Nesil 32 GB RAM’i ile rakiplerinden kolayca sıyrılabilen G800 serisi oyun bilgisayarının donanım yapısına göre bir kaç model olarak ayrı satın alabiliyorsunuz.
- İşlemci: Intel® Core™ i7-7700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.8Ghz , Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.8 Ghz’e kadar,6MB Ön Bellek)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB DDR5 192 bit ya da NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB DDR5 128 bit
- RAM: 32Gb (2x16GB) SODIMM 2133Mhz DDR4
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home, Windows 10 Pro
- Fiyatı: 5.500 TL – 7.800 TL
- Ekran Boyutu: 17.3 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD Anti-Glare LED Panel (1920*1080)
- Klavye: Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad
- Ses: 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi
- Hard Disk: 240GB / 480GB M2 SSD + 1000 GB SATA
- Çıkışlar: 3 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 4 in 1 Card Reader
- Bluetooth: Bluetooth 4.0
- Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac
- Ölçüleri: 419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm
- Ağırlık: 3.4 kg
Bu modeli G700 serisinin işlemci ve RAM bakımından yenilenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Birden fazla yapılanmaya sahip olduğunu da aklınızda tutmanız yararınıza olacaktır.
Son olarak Casper‘in masaüstü oyun bilgisayarı olan E800 serisi fiyatı ve özellikleri hakkında bilgiler aktaracağız.
Excalibur E800 Teknik Özellikleri
Casper Excalibur E800 oyun bilgisayarının fiyatı donanım seviyesine göre 5.400 TL‘den başlayıp 13.000 TL‘ye kadar çıkabiliyor.
Bu fiyat yapısındaki en büyük farkı ise RAM, SSD Kapasitesi ve Ekran kartı oluşturuyor. Her donanım yapısında ise aynı işlemci kullanılmış. Teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.
- İşlemci: Intel® Core™ i7-7700K İşlemci (İşlemci hızı 4.20 GHz., Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4.50 GHz.’e kadar, 8 MB Intel® Akıllı Bellek) Overclock Özelliği
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB 192bit DDR5 – NVIDIA GeForce® GTX 1070 8GB 256bit DDR5 – NVIDIA GeForce® GTX 1080 8GB 256bit DDR5
- RAM: 32 GB DDR4 2666 MHz Soğutuculu Ballistix – 16 GB DDR4 2666 MHz Soğutuculu Ballistix
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home
- Fiyatı: 5.500 TL – 7.800 TL
- Ana Kart: Z170A Tomahawk 4XDIMM DDR4
- Ekran Boyutu: Ekran Yok
- Klavye: Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad
- Ses: 7.1 Channel HD Ses
- Hard Disk: 240 GB SSD + 2000 GB SATA (7200RPM) – 512 GB SSD + 2000 GB SATA (7200RPM)
- Çıkışlar: Ön Panelde: 2 Adet USB 3.1, 2 Adet USB 2.0, Arka Panelde: 4 Adet USB 3.1, 2 Adet USB 2.0
- Bluetooth: Bluetooth 4.0
- Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac
- Ölçüleri: 419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm
- Ağırlık: 3.4 kg
- İşlemci Soğutması: LGA 2011 Soket PWM Fan, Kapalı Devre Sıvı Soğutma, Açık Devre Sıvı Soğutma
- PSU: 700W Bronze 80+ 850W Gold 80+
- Diğer Özellikleri: 2x PCI Express 16 (Gen 3), 3x PCI Express 1 (Gen 3) 1x M2 Slot, 2x PCI Slot , 4x DDR4 Ram Slot (Max 64 GB) – RAID 4x 3.5”/ 2x 2.5”, Sabit Disk Yuvası 1x Reset Butonu 1x Power Butonu, 4x Kasa Fanı (2x Üst Panel, 2x Ön Panel) – 3x Display (1.4), 1x DVI-D, 1x HDMI, 300 Mbps Kablosuz Bağlantı
Hangi bilgisayarın hangi oyunu kaldıracağı ya da ne seviyede oynatacağı hakkında sorularınızı bekliyoruz. Birbirinden güçlü oyun bilgisayarları hakkında da tüm merak ettiklerinizi yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz. En kısa sürede cevap vereceğimize emin olabilirsiniz.
Not: Teknik özellikler Casper Excalibur resmi internet sitesi baz alınarak hazırlanmıştır.