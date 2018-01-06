Casper‘in Excalibur adını verdiği masaüstü ve dizüstü için tasarladığı oyun bilgisayarı serisini inceledik. Tüm detayları; artı ve eksi yönleri, fiyatı ve donanım yapısı ile karşınızda.

Excalibur Oyun Bilgisayarı, 4 dizüstü ve 1 masaüstü modeli olarak toplamda 5 seriden oluşuyor. Casper, dizüstü modelleri için G serisi, masaüstü modelleri için ise E serisi model isimlerini kullanmış. G Serisinde yer alan modeller sırasıyla şöyle; G500, G600, G700 ve G800. E Serisi olarak sadece bir model bulunuyor ve onun adı da E800 olarak belirlenmiş.

Aşağıda modellerin ayrı ayrı teknik özelliklerine değineceğiz fakat bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknik özellikler serilere ait ve ara model dediğimiz modeller için bazı özellikler farklılık gösterebilir. Örneğin G600 serisi ürün için yeni tasarlanış bir G650 modeli piyasaya çıkmış olabilir. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra G Serisi modellerine derinlemesine bakalım.

Excalibur G500 Teknik Özellikleri

G500 Modeli Excalibur modellerinin başlangıç seviyesi bir ürünüdür ve haliyle en uygun fiyat ve donanım yapısına sahiptir.

İşlemci: Intel® Core™ i7-6700HQ

Intel® Core™ i7-6700HQ Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 960M 4GB DDR5

NVIDIA GeForce® GTX 960M 4GB DDR5 RAM: 16Gb (2*8GB) SODIMM 2133Mhz (DDR4)

16Gb (2*8GB) SODIMM 2133Mhz (DDR4) İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Fiyatı: 5.000 TL

5.000 TL Ekran Boyutu: 15.6 inç

15.6 inç Ekran Çözünürlüğü: 1920×1080 piksel Full HD IPS

1920×1080 piksel Full HD IPS Klavye: Alttan Işıklı Özel Oyun Klavyesi

Alttan Işıklı Özel Oyun Klavyesi Ses: 2Wx2 Stereo Sound Blaster Ses Sistemi

2Wx2 Stereo Sound Blaster Ses Sistemi Hard Disk: 1 TB Sata ya da SSD Seçenkli

1 TB Sata ya da SSD Seçenkli Ana Kart: Intel® Z170 Chipset

Intel® Z170 Chipset Optik Sürücü: DVD/CD Writer

DVD/CD Writer Çıkışlar: 3 adet USB 3.0, 1 adet 3.1(Type-C) 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 6 in 1 Card Reader.

3 adet USB 3.0, 1 adet 3.1(Type-C) 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 6 in 1 Card Reader. Bluetooth: Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0 Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac

Intel® 802.11 abgn/n/ac Ölçüleri: 385 (W) x 268 (D) x 28.5 (H) mm

385 (W) x 268 (D) x 28.5 (H) mm Ağırlık: 2.5 kg

Diğer özellikleri arasında Parmak izi okuyucu bulunan oyun bilgisayarının ayrıca SSD depolama seçeneği sunduğunu da belirtelim. Casper, Excalibur G500‘de yer alan GeForce® GTX 960M ekran kartı ile ilgili şu mesajı iletiyor. “Bir dizüstü bilgisayarda masaüstü-sınıf oyunu keşfedin. Yaratıcı grafik teknolojileri ile 1080p çözünürlükte muhteşem oyun deneyimini BatteryBoost ile iyileştirilen pil süresi ile bağlı olmadan daha uzun süre yaşayın.”

Sıradaki oyun bilgisayarı modelimiz G600. Aşağıda tüm teknik özelliklerine ve oyun performansına değindik.

Excalibur G600 Teknik Özellikleri

Casper Excalibur G600 yaklaşık 5.400 TL fiyat etiketine sahip. Yukarıda belirttiğimiz gibi şu anda piyasada olan cihaz model numarası G650 olarak sunuluyor.

İşlemci: Intel® Core™ i7-7700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.8Ghz , Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.8 Ghz’e kadar, 6MB Ön Bellek)

Intel® Core™ i7-7700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.8Ghz , Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.8 Ghz’e kadar, 6MB Ön Bellek) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB DDR5 192 bit ya da NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB DDR5 128 bit

NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB DDR5 192 bit ya da NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB DDR5 128 bit RAM: 8GB /16GB /32GB 2400Mhz DDR4

8GB /16GB /32GB 2400Mhz DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 Home, Windows 10 Highend

Windows 10 Home, Windows 10 Highend Fiyatı: 5.400 TL

5.400 TL Ekran Boyutu: 15.6 inç

15.6 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD IPS Anti-Glare LED Panel (1920×1080) 300 nit Parlaklık

Full HD IPS Anti-Glare LED Panel (1920×1080) 300 nit Parlaklık Klavye: Beyaz LED aydınlatmalı Softboard Klavye

Beyaz LED aydınlatmalı Softboard Klavye Ses: 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi

2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi Hard Disk: 128GB – 256GB – 512GB SSD + 1000GB SATA

128GB – 256GB – 512GB SSD + 1000GB SATA Ana Kart: Intel® Z170 Chipset

Intel® Z170 Chipset Çıkışlar: 3 adet USB 3.1, 1 adet Type-C, 1 adet HDMI, 1 adet display port 4 in 1 Card Reader 6 in 1 Card Reader.

3 adet USB 3.1, 1 adet Type-C, 1 adet HDMI, 1 adet display port 4 in 1 Card Reader 6 in 1 Card Reader. Bluetooth: Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0 Wi-fi: Intel Dual Band Wireless-AC 7265

Intel Dual Band Wireless-AC 7265 Ölçüleri: 385(H) x 261(W) x 25.1(L) mm

385(H) x 261(W) x 25.1(L) mm Ağırlık: 2.5 kg

2.5 kg Kamera: HD Kamera

Diğer özellikleri arasında HD Kamera ve Turbo Termal Soğutma Sistemi bulunuyor.

Excalibur G700 Teknik Özellikleri

Casper Excalibur G700 daha önceki modellerde olduğu gibi 6. nesil Intel işletim sistemine sahip bir oyun bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. G500 ve G600 ile kıyasladığımızda en büyük özelliği olarak daha büyük ekranı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Diğer özellikleri de aşağıdaki listede görebilirsiniz.

İşlemci: Intel® Core™ i7-6700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.6Ghz Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.5 Ghz’e kadar)

Intel® Core™ i7-6700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.6Ghz Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.5 Ghz’e kadar) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 960M 4GB DDR5 128 bit

NVIDIA GeForce® GTX 960M 4GB DDR5 128 bit RAM: 16Gb (2x8GB) SODIMM 2133Mhz DDR4

16Gb (2x8GB) SODIMM 2133Mhz DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 Home, Windows 10 Pro

Windows 10 Home, Windows 10 Pro Fiyatı: 5.800 TL

5.800 TL Ekran Boyutu: 17.3 inç

17.3 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD Anti-Glare LED Panel (1920*1080)

Full HD Anti-Glare LED Panel (1920*1080) Klavye: Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad

Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad Ses: 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi

2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi Hard Disk: 240GB / 480GB M2 SSD + 1000 GB SATA

240GB / 480GB M2 SSD + 1000 GB SATA Çıkışlar: 3 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 4 in 1 Card Reader

3 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 4 in 1 Card Reader Bluetooth: Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0 Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac

Intel® 802.11 abgn/n/ac Ölçüleri: 419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm

419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm Ağırlık: 3.4 kg

Sırada dizüstü en güçlü oyun bilgisayarı olan G800 serisinin özelliklerini aktaracağız. G800‘ün yaklaşık fiyatı donanım yapılandırmasına göre 5.500 TL‘den başlayıp 7.800 TL‘ye kadar çıkıyor.

Excalibur G800 Teknik Özellikleri

7. Nesil 32 GB RAM’i ile rakiplerinden kolayca sıyrılabilen G800 serisi oyun bilgisayarının donanım yapısına göre bir kaç model olarak ayrı satın alabiliyorsunuz.

İşlemci: Intel® Core™ i7-7700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.8Ghz , Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.8 Ghz’e kadar,6MB Ön Bellek)

Intel® Core™ i7-7700HQ İşlemci (İşlemci Hızı 2.8Ghz , Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.8 Ghz’e kadar,6MB Ön Bellek) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB DDR5 192 bit ya da NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB DDR5 128 bit

NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB DDR5 192 bit ya da NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB DDR5 128 bit RAM: 32Gb (2x16GB) SODIMM 2133Mhz DDR4

32Gb (2x16GB) SODIMM 2133Mhz DDR4 İşletim Sistemi: Windows 10 Home, Windows 10 Pro

Windows 10 Home, Windows 10 Pro Fiyatı: 5.500 TL – 7.800 TL

5.500 TL – 7.800 TL Ekran Boyutu: 17.3 inç

17.3 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD Anti-Glare LED Panel (1920*1080)

Full HD Anti-Glare LED Panel (1920*1080) Klavye: Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad

Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad Ses: 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi

2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby® Digital Ses Sistemi Hard Disk: 240GB / 480GB M2 SSD + 1000 GB SATA

240GB / 480GB M2 SSD + 1000 GB SATA Çıkışlar: 3 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 4 in 1 Card Reader

3 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet CRT, 4 in 1 Card Reader Bluetooth: Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0 Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac

Intel® 802.11 abgn/n/ac Ölçüleri: 419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm

419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm Ağırlık: 3.4 kg

Bu modeli G700 serisinin işlemci ve RAM bakımından yenilenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Birden fazla yapılanmaya sahip olduğunu da aklınızda tutmanız yararınıza olacaktır.

Son olarak Casper‘in masaüstü oyun bilgisayarı olan E800 serisi fiyatı ve özellikleri hakkında bilgiler aktaracağız.

Excalibur E800 Teknik Özellikleri

Casper Excalibur E800 oyun bilgisayarının fiyatı donanım seviyesine göre 5.400 TL‘den başlayıp 13.000 TL‘ye kadar çıkabiliyor.

Bu fiyat yapısındaki en büyük farkı ise RAM, SSD Kapasitesi ve Ekran kartı oluşturuyor. Her donanım yapısında ise aynı işlemci kullanılmış. Teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.

İşlemci: Intel® Core™ i7-7700K İşlemci (İşlemci hızı 4.20 GHz., Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4.50 GHz.’e kadar, 8 MB Intel® Akıllı Bellek) Overclock Özelliği

Intel® Core™ i7-7700K İşlemci (İşlemci hızı 4.20 GHz., Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4.50 GHz.’e kadar, 8 MB Intel® Akıllı Bellek) Overclock Özelliği Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB 192bit DDR5 – NVIDIA GeForce® GTX 1070 8GB 256bit DDR5 – NVIDIA GeForce® GTX 1080 8GB 256bit DDR5

NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB 192bit DDR5 – NVIDIA GeForce® GTX 1070 8GB 256bit DDR5 – NVIDIA GeForce® GTX 1080 8GB 256bit DDR5 RAM: 32 GB DDR4 2666 MHz Soğutuculu Ballistix – 16 GB DDR4 2666 MHz Soğutuculu Ballistix

32 GB DDR4 2666 MHz Soğutuculu Ballistix – 16 GB DDR4 2666 MHz Soğutuculu Ballistix İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Fiyatı: 5.500 TL – 7.800 TL

5.500 TL – 7.800 TL Ana Kart: Z170A Tomahawk 4XDIMM DDR4

Z170A Tomahawk 4XDIMM DDR4 Ekran Boyutu: Ekran Yok

Ekran Yok Klavye: Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad

Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad Ses: 7.1 Channel HD Ses

7.1 Channel HD Ses Hard Disk: 240 GB SSD + 2000 GB SATA (7200RPM) – 512 GB SSD + 2000 GB SATA (7200RPM)

240 GB SSD + 2000 GB SATA (7200RPM) – 512 GB SSD + 2000 GB SATA (7200RPM) Çıkışlar: Ön Panelde: 2 Adet USB 3.1, 2 Adet USB 2.0, Arka Panelde: 4 Adet USB 3.1, 2 Adet USB 2.0

Ön Panelde: 2 Adet USB 3.1, 2 Adet USB 2.0, Arka Panelde: 4 Adet USB 3.1, 2 Adet USB 2.0 Bluetooth: Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0 Wi-fi: Intel® 802.11 abgn/n/ac

Intel® 802.11 abgn/n/ac Ölçüleri: 419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm

419 (H) x 284 (W) x 32.2 (L) mm Ağırlık: 3.4 kg

3.4 kg İşlemci Soğutması: LGA 2011 Soket PWM Fan, Kapalı Devre Sıvı Soğutma, Açık Devre Sıvı Soğutma

LGA 2011 Soket PWM Fan, Kapalı Devre Sıvı Soğutma, Açık Devre Sıvı Soğutma PSU: 700W Bronze 80+ 850W Gold 80+

700W Bronze 80+ 850W Gold 80+ Diğer Özellikleri: 2x PCI Express 16 (Gen 3), 3x PCI Express 1 (Gen 3) 1x M2 Slot, 2x PCI Slot , 4x DDR4 Ram Slot (Max 64 GB) – RAID 4x 3.5”/ 2x 2.5”, Sabit Disk Yuvası 1x Reset Butonu 1x Power Butonu, 4x Kasa Fanı (2x Üst Panel, 2x Ön Panel) – 3x Display (1.4), 1x DVI-D, 1x HDMI, 300 Mbps Kablosuz Bağlantı

Hangi bilgisayarın hangi oyunu kaldıracağı ya da ne seviyede oynatacağı hakkında sorularınızı bekliyoruz. Birbirinden güçlü oyun bilgisayarları hakkında da tüm merak ettiklerinizi yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz. En kısa sürede cevap vereceğimize emin olabilirsiniz.

Not: Teknik özellikler Casper Excalibur resmi internet sitesi baz alınarak hazırlanmıştır.