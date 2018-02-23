Casper VIA A2 Alınır Mı?

Casper VIA A2 çift ön kamera, 8 çekirdek işlemci ve 3 GB RAM kapasitesi ile oldukça iddialı bir giriş yaptı. Peki Casper A2 Alınır mı? hadi gelin artı ve eksi yönlerini inceleyelim.

Artı ve eksi yönlerini birlikte inceleyelim. Daha sonra yorum alanında tartışırız. Casper VIA A2 çift ön kamera kullanmış ve 20 MP + 8 MP çözünürlük olarak karşımıza çıkıyor. Arka kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Arka kamerası 4K video kayıt yapmıyor ama fiyat/performans telefonu olduğunu düşündüğümüzde pek de aranır bir özellik olmadığını söyleyebiliriz. Fakat OIS özelliği olabilirdi.

Tasarım olarak oldukça şık olan A2’nin parmak izi tarayıcısı arka tarafta yer alıyor. Samsung kullanıcıları için benzer konumda olan parmak izi sensörü rahat kullanım sağlıyor. Oldukça hızlı açılış süresini de vaat ediyor.

Nano SIM kart kullanıyor ve Çift SIM kart desteği bulunmuyor. Ekran koruma özelliği belki Corning Gorilla Glass 4 olabilirdi fakat Gorilla Glass 3 de orta segment telefonlar için kullanılabilir.

1.699 TL çıkış fiyatı bulunuyor. Rakipleri ile kıyaslandığında bu fiyatın makul olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz telefon karşılaştırma aracını kullanarak rakip modellerle kıyaslama yapabilirsiniz.