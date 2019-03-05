Casper VIA A3 vs Huawei P Smart 2019 Karşılaştırma

Alt segmente hitap eden Casper VIA A3 ve Huawei P Smart 2019 akıllı telefonlarını kıyasladık. Makalenin sonunda galip gelen akıllı telefonu açıklıyoruz.

Karşılaştırmaya başlamadan önce belirtmek isterim ki kullanacağınız özellikleri ve tasarım anlamında size en yakın hissettiren akıllı telefonu tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.

Artık hemen hemen her akıllı telefon çok şık tasarımlara sahip ve teknik özellikleri ön planda olduğu bir dönem. Bu nedenle seçimlerimizi tasarımdan ziyade teknik özelliklere göre yaparız/yapmalıyız.

Huawei P Smart serisi geçen yıl üretildi ve geçtiğimiz ayda 2019 versiyonu piyasaya çıktı. Casper VIA A3 ise geçtiğimiz yıl eylül ayında satışa çıktı. Satışa çıktığındaki fiyatlar her ne kadar birbirinden farklı olsa da şuan VIA A3 fiyatı 1.645 TL ve Huawei P Smart 2019 fiyatı 1769 TL seviyesinde.

Her iki telefonun da artıları ve eksilerinden bahsedelim.

Casper VIA A3 Artıları (+)

Yerli Marka

Yaygın ve Hızlı Servis Kalitesi

In-Cell Touch Ekran Teknolojisi

4 GB

16 MP (f/2.0) Ön Kamera

Yapay Zeka

Casper VIA A3 Eksileri(-)

Hızlı Şarj Yok

Kablosuz Şarj Yok

USB Type-C Yok

Huawei P Smart 2019 Artıları (+)

Daha Yüksek Antutu Puanı

Hız Şarj Var

Yapay Zeka

Huawei P Smart 2019 Eksileri (-)

Kablosuz Şarj Yok

USB Type-C Yok

3 GB RAM

Teknik özelliklere baktığımızda neredeyse her iki telefonun da özelliklerinin benzer olduğunu görebiliyoruz. Telefonlar alt segmentte yer aldığı için kablosuz şarj, çift ön kamera, USB Type-C ve 4K video kaydı gibi özellikleri zaten beklemiyoruz. Aşağıda her iki telefonun tüm teknik özelliklerini kıyasladığımız tabloyu bulabilirsiniz.

Aradaki yaklaşık 120 TL‘yi göz önüne bulundurduğunuzda her iki telefonun da alınabilir olduğunu fakat Casper VIA A3‘ün bir çıt önde olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi yerli telefon olması, az da olsa fiyat farkı ve servis avantajı bizi bir adım öne çıkaran farklar oldu. Tasarım ve artı/eksi yönlerini kıyaslayarak tercihinizi yapabilirsiniz.