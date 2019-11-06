Casper VIA A4 Alınır mı?

Casper geçtiğimiz haftalarda VIA A4 akıllı telefon modelini tanıttı. Peki 2.200 TL fiyat etiketine sahip olan akıllı telefon alınır mı?

Casper VIA A4‘ün tasarımı oldukça başarılı. Arka tarafı cam ve çerçevesi Polikarbonat malzemeden üretilmiş. Önceki modellerinin aksine telefonda USB Type-C çıkışı da bulunuyor. 160.6 x 75.8 x 8.3 mm ölçülerindeki telefonun ağırlığı 155 gr ve 6.3 inçlik bir ekranı olduğunu düşünürsek kalınlık ve ağırlık iyi seviyede denebilir.

3.950 mAh bataryaya sahip akıllı telefon 2 farklı hafıza seçeneği ile satışa sunuldu. Yukarıda da bahsettiğimiz 2.200 TL‘lik fiyat 64 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM‘e sahip olan model için geçerli. Eğer 128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM olan modeli almak isterseniz, 400 TL daha ödemeniz gerekiyor. ekstradan 2 GB RAM ve 64 GB hafıza için 400 TL farka değer mi? bunun kararını siz vereceksiniz. (bence ihtiyacınız var ise değer)

Telefonda 6.3″ 1080 x 2340 Piksel IPS LCD kullanılmış. Bu ekranın PPI değeri 409 ve 79.29% ekran/gövde oranına sahip. Arka tarafında bir parmak izi taracıyısı bulunan telefonda yüz tanıma özelliği yok. (belki daha sonra güncelleme ile gelebilir)

Arka tarafta çift kamera kurulumu bulunuyor. 16 MP (f/2.0) + 5 MP (f/2.4) Çok başarılı bulmasak da VIA A4’te gece çekim modu bulunuyor. Ayrıca malesef 4K video kaydı yapamıyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlükte ve (f/2.0) diyafram açıklığına sahip tek kamera bulunuyor.

Her şeyden önce bu fiyata alınabilecek başka telefonları da incelemek lazım. Aşağıda benzer fiyatlara alabileceğiniz akıllı telefonları listeledik.

Yukarıdaki listeye baktığınızda aslında bu kategoride pek çok seçeneğinizin olduğunu söylemek mümkün. Hatta VIA A4’ten daha iyi olduğunu düşündüğümüz birkaç model de bunların arasında yer alıyor. Örneğin Redmi Note 8 Pro ya da Xiaomi Mi 9T akıllı telefon modelleri A4’ten çok daha iyi bir akıllı telefondur. Buradan karşılaştırmaya bakabilirsiniz.

Özetle bütçenizi daha iyi olduğunu düşündüğümüz akıllı telefonlarda değerlendirebilirsiniz. Ya da Casper‘ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen A4 Plus modelini bekleyebilirsiniz.