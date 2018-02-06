Casper via f2 altin 64gb

Casper Via F2 akıllı telefonu satışa çıktı! Çift ön ve çift arka olmak üzere toplamda dört kamerası, 6 inç Full LCD HD+ ekranı ve 4 GB RAM gibi iddialı özellikler sunuyor. Peki Via F2 alınır mı? Hadi gelin bi göz atalım.

Casper Via F2 Neden Alınır?

Öncelikle şunu belirtelim. Casper bir Türk markası ve akıllı telefonlar, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar olmak üzere pek çok yenilikçi ürün kategorisinde hizmet veriyor. Fakat burada bir ayrıntıdan bahsedeceğim! Casper kullanıcılarına sadece 1 saat içerisinde servis tamir garantisi veriyor. Örneğin telefonunuz bozuldu ve Casper’a geldiğinizde sadece 1 saatte onarıp size teslim ediyorlar.

Casper via f2 6 inc ekranÇoğu kullanıcı için bu uygulamanın çok başarılı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Şimdi birazda telefonun teknik özelliklerinden bahsedelim.

Casper VIA F2’nin en belirgin özellikleri arasında; Parmak izi tarayıcı4000 mAh batarya, 64 GB Dahili hafıza, 320 GB‘a kadar micro SD kart desteği, 8 Çekirdekli işlemci ve 6.0″ gibi büyük bir ekranı bulunuyor.

Tam bir fiyat performans telefonu diyebiliriz. Fiyatı yaklaşık 2099 TL. Rakipleri ile kıyaslandığında fiyatı ve karşılığında aldığınız özelliklerini göz önünde bulundurursak bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. (Garantisi ve 1 saat gibi kısa sürede servis onarım hizmetini de unutmamak gerekiyor)

Bu telefonun eksik gördüğüm tek yani 4K video kayıt yapabilme özelliğinin bulunmaması. Birde suya dayanıklı olsa tadından yenmezmiş demeden edemicem.

Casper Via F2’nin Tüm Teknik Özellikleri

Boyutları 160mm x 76,8mm x 8,2mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6″
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 268 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6757CD (Helio P25)
İşlemci 2.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var
GPS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi)
Bluetooth v4,2
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA F2 Fiyatı 2099 ₺
Editör Puanı 79.25
Çıkış Tarihi 08 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3

Casper F2 ile General Mobile GM6‘yı karşılaştırdık. Buradan detaylı karşılaştırmaya da göz atmanızda fayda var.

Aşağıdaki yorum alanını kullanarak Casper Via F2 cep telefonu hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!

2 YORUMLAR

  1. teknoloji üretme işini pek de güzel kendilerine vazife edinmiş bir firma. fiyat performans göz ardı edilmemeli. şık telefon

  2. Telefonun teknik detaylarindan cok 1 st icerisinde tamir edilebiliyor olmasi benim icin cok onemli. Gunlerce Apple store gidip gerekli ilgiyi gorememistim ustelik tamir fiyatlarida cok yuksek cikmakta. Kendi segmentinde gayet fiyati cazip gorunmekte

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