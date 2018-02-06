Casper Via F2 akıllı telefonu satışa çıktı! Çift ön ve çift arka olmak üzere toplamda dört kamerası, 6 inç Full LCD HD+ ekranı ve 4 GB RAM gibi iddialı özellikler sunuyor. Peki Via F2 alınır mı? Hadi gelin bi göz atalım.
Casper Via F2 Neden Alınır?
Öncelikle şunu belirtelim. Casper bir Türk markası ve akıllı telefonlar, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar olmak üzere pek çok yenilikçi ürün kategorisinde hizmet veriyor. Fakat burada bir ayrıntıdan bahsedeceğim! Casper kullanıcılarına sadece 1 saat içerisinde servis tamir garantisi veriyor. Örneğin telefonunuz bozuldu ve Casper’a geldiğinizde sadece 1 saatte onarıp size teslim ediyorlar.
Çoğu kullanıcı için bu uygulamanın çok başarılı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Şimdi birazda telefonun teknik özelliklerinden bahsedelim.
Casper VIA F2’nin en belirgin özellikleri arasında; Parmak izi tarayıcı, 4000 mAh batarya, 64 GB Dahili hafıza, 320 GB‘a kadar micro SD kart desteği, 8 Çekirdekli işlemci ve 6.0″ gibi büyük bir ekranı bulunuyor.
Tam bir fiyat performans telefonu diyebiliriz. Fiyatı yaklaşık 2099 TL. Rakipleri ile kıyaslandığında fiyatı ve karşılığında aldığınız özelliklerini göz önünde bulundurursak bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. (Garantisi ve 1 saat gibi kısa sürede servis onarım hizmetini de unutmamak gerekiyor)
Bu telefonun eksik gördüğüm tek yani 4K video kayıt yapabilme özelliğinin bulunmaması. Birde suya dayanıklı olsa tadından yenmezmiş demeden edemicem.
Casper Via F2’nin Tüm Teknik Özellikleri
|Boyutları
|160mm x 76,8mm x 8,2mm
|Ağırlığı
|185 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6″
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.6%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|268 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6757CD (Helio P25)
|İşlemci
|2.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB’a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Bluetooth
|v4,2
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA F2 Fiyatı
|2099 ₺
|Editör Puanı
|79.25
|Çıkış Tarihi
|08 Ocak 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
Casper F2 ile General Mobile GM6‘yı karşılaştırdık. Buradan detaylı karşılaştırmaya da göz atmanızda fayda var.
Aşağıdaki yorum alanını kullanarak Casper Via F2 cep telefonu hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!
teknoloji üretme işini pek de güzel kendilerine vazife edinmiş bir firma. fiyat performans göz ardı edilmemeli. şık telefon
Telefonun teknik detaylarindan cok 1 st icerisinde tamir edilebiliyor olmasi benim icin cok onemli. Gunlerce Apple store gidip gerekli ilgiyi gorememistim ustelik tamir fiyatlarida cok yuksek cikmakta. Kendi segmentinde gayet fiyati cazip gorunmekte