Casper Via F2 akıllı telefonu satışa çıktı! Çift ön ve çift arka olmak üzere toplamda dört kamerası, 6 inç Full LCD HD+ ekranı ve 4 GB RAM gibi iddialı özellikler sunuyor. Peki Via F2 alınır mı? Hadi gelin bi göz atalım.

Casper Via F2 Neden Alınır?

Öncelikle şunu belirtelim. Casper bir Türk markası ve akıllı telefonlar, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar olmak üzere pek çok yenilikçi ürün kategorisinde hizmet veriyor. Fakat burada bir ayrıntıdan bahsedeceğim! Casper kullanıcılarına sadece 1 saat içerisinde servis tamir garantisi veriyor. Örneğin telefonunuz bozuldu ve Casper’a geldiğinizde sadece 1 saatte onarıp size teslim ediyorlar.

Çoğu kullanıcı için bu uygulamanın çok başarılı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Şimdi birazda telefonun teknik özelliklerinden bahsedelim.

Casper VIA F2’nin en belirgin özellikleri arasında; Parmak izi tarayıcı, 4000 mAh batarya, 64 GB Dahili hafıza, 320 GB‘a kadar micro SD kart desteği, 8 Çekirdekli işlemci ve 6.0″ gibi büyük bir ekranı bulunuyor.

Tam bir fiyat performans telefonu diyebiliriz. Fiyatı yaklaşık 2099 TL. Rakipleri ile kıyaslandığında fiyatı ve karşılığında aldığınız özelliklerini göz önünde bulundurursak bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. (Garantisi ve 1 saat gibi kısa sürede servis onarım hizmetini de unutmamak gerekiyor)

Bu telefonun eksik gördüğüm tek yani 4K video kayıt yapabilme özelliğinin bulunmaması. Birde suya dayanıklı olsa tadından yenmezmiş demeden edemicem.

Boyutları 160mm x 76,8mm x 8,2mm Ağırlığı 185 gr Ekran Türü IPS LCD Ekran Boyutu 6″ Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel Ekran/Gövde Oranı 75.6% Ekran Formatı 16:9 Piksel Yoğunluğu 268 PPI Multitouch Var Renk Seçenekleri Altın Parmak İzi Okuyucu Var Suya/Toza Dayanıklılık Yok

Ön Kamera Özellikleri Çift Ön Kamera Var Ön Kamera 20 MP 2. Ön Kamera 8 MP

Arka Kamera Özellikleri Çift Arka Kamera Var Arka Kamera 13 MP 2. Arka Kamera 5 MP Diyafram (Ana Kamera) f/2.0 Diyafram (2. Kamera) f/2.0 Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme

Panorama

Otomatik odaklama

Led flaş Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri Anakart MediaTek MT6757CD (Helio P25) İşlemci 2.5 GHz ARM Cortex-A53 Çekirdek Sayısı 4 Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2 Dahili Hafıza 64 GB RAM 4 GB Sensörler İvmeölçer

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü NFC Var GPS Radyo Yok Batarya 4.000 mAh

Bağlantı Özellikleri 3.5mm kulaklık Var Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar Kablosuz Ağ (Wi Fi) Bluetooth v4,2 4G / 4.5G Var Usb Bağlantısı microUSB v2.0

Genel Bilgiler Casper VIA F2 Fiyatı 2099 ₺ Editör Puanı 79.25 Çıkış Tarihi 08 Ocak 2018 Sim Kart Nano-SIM Bağlantı Hızı 300 Mbps Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3

Casper F2 ile General Mobile GM6‘yı karşılaştırdık. Buradan detaylı karşılaştırmaya da göz atmanızda fayda var.

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