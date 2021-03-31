Casper Via F20 Alınır mı?

Casper‘ın yeni tanıttığı giriş seviyesi akıllı telefon modeli VIA F20 modeline detaylı inceliyoruz. İnceleme sonunda yaklaşık 2.500 TL fiyata sahip olan bu telefon alınır mı gibi soruları cevaplamış olacağız.

Öncelikle bu telefon hakkında yorum yapmadan, teknik özelliklerine yakından bir bakmak istiyorum. Karşımızda 4 arka kameraya sahip ve şık tasarımı ile Casper VIA F20 bulunuyor.

Tüm değerlendirmeleri fiyatına ve rakiplerine göre yapacağım. O yüzden lütfen sizler de yorum alanını kullanarak bizlere düşüncelerinizi iletin.

Ekran özelliklerinden başlamak istiyorum. Casper bu telefonla bize 720 x 1600 Piksel çözünürlükte 6.55″ bir ekran sunuyor. Bu ekranın yaklaşık gövdeye oranı ise %89 seviyesinde. Karşılaştırma olması açısında bir kaç telefonun ekran/gövde oranlarını aşağıda belirtmek istiyorum.

Apple iPhone 11: %79

%79 Xiaomi Redmi Note 9S: %84.27

%84.27 Xiaomi Redmi Note 8 Pro: %84.1

%84.1 Realme 7: %83.16

%83.16 Samsung Galaxy M21: %83.7

%83.7 Poco M3: %82.71

%82.71 Samsung Galaxy A50: %82.71

Olabildiğince benzer fiyattaki akıllı telefonları seçtim ki kıyaslama yaparken adil olsun. Casper bu sonuçlarla tasarım anlamında bu modeli rakiplerinin bir adım ötesine geçiriyor.

Tasarım tarafında baktığımızda ise kapak ve çerçeve malzemesi plastik malzemeden oluşuyor ki bu seviyedeki bir telefondan cam tasarım beklemiyorum. Yaklaşık ağırlığı ise 194 gr. Bu ağırlığa yaklaşık 5000 mAh bataryası sebep oluyor ki bu da aslında tam istediğim seviyede bir değer.

Günümüzde akıllı telefon alacaksanız 5.000 mAh kapasite alt limitiniz olsun. (iPhone’lar hariç) Ayrıca bu modelde 18 Watt‘lık bir hızlı şarj desteği sunuluyor ve kutudan şarj adaptörü çıkıyor.

İşlemci tarafında ise MediaTek Helio P35 yani giriş seviyesi bir işlemci bizi karşılıyor. 8 çekirdek ve 12 nm üretim mimarisine sahip bu işlemci sizi yeteri kadar tatmin ediyor. (PUBG oyunlarını rahatlıkla ve takılmadan oynatıyor :))

Gelelim kameralarına. Bu telefonda 4 adet kamera olduğunu söylemiştim. Bu kamera kurulumu 48+5+2+2 MP çözünürlükte lenslerden oluşuyor. Tabiki de 115 derecelik bir geniş açı desteği bulunuyor. Ayrıca derinlik ve makro çekimler için de 2 adet lens bizleri karşılıyor.

İhtiyacınız olur mu bilmiyorum ama bu telefonda 4K video kaydı bulunmuyor. Videoları 1080p yani Full HD / saniyede 30 kare çekebiliyorsunuz. (Ön ve arka kamerada) zaten bu fiyat seviyesinde 4K video çeken telefon çok az. O yüzden ben çok da eleştirmek istemiyorum.

Genel bir değerlendirme yapmam gerekirse telefonu beğendim. En azından bu fiyat seviyesi için ideal özellikler taşıdığını belirtebilirim. Konumuzun başlığına dönecek olursak bu fiyata bu telefon alınır. Hem yerli marka olması hem de servis avantajlarının bulunması bizim için ayrıca önem arz ediyor.

Lütfen akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın. Son olarak aşağıda bu telefonu detaylı incelediğimiz videoya göz atmak isteyebilirsiniz.