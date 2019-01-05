Casper geçtiğimiz gün alt segment için yeni akıllı telefon modeli Casper VIA G3‘ü duyurdu.

1.600 TL fiyat etiketine sahip VIA G3’ün görünümü oldukça şık. Son dönemde oldukça popüler hale gelen çentikli ekranı var. Bu ekranın boyutu da epey bi büyük. 6.22 inç boyutundaki IPS LCD ekranı rakiplerinin bir adım önüne geçirebilecek bir özellik.

13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip VIA G3‘ün bu fiyata alınıp alınmayacağına değineceğiz.

Öncelikle yaklaşık 1.600 TL gibi bir fiyata hangi akıllı telefonları alabiliyoruz bi bakalım.

Yukarıdaki listemizde bizim bütçemize uygun akıllı telefonları görebilirsiniz. Fakat dikkat etmemiz gereken bi konu var. Akıllı telefonların çıkış yılları ve kategorileri. Yani örnek verecek olursak mesela LG G5 aslında bir amiral gemisi modeli ve üst segment bir akıllı telefon. Fakat 3 sene önce çıktığını belirtelim.

Seçim yaparken bu kriterleri göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. Bu kararı vermeden önce de daha güçlü bir telefon mu almak istersiniz yoksa daha yeni özelliklere sahip şık tasarımlı bir cihaz mı ?

Gelelim VIA G3 akıllı telefonumuza. Bu model için 3 rakip akıllı telefon belirleyelim ve kararımızı verelim.

Biz seçimlerimizi son 1 yıl içerisinde çıkmış akıllı telefonlardan yana kullanma yönünde yaptık. Seçtiğimiz telefonlardan biri Xiaomi Redmi Note 6 Pro, bir diğeri Samsung Galaxy J8 son seçimimiz ise Alcatel 5V.

Bu dört modelin teknik özellikler bakımından karşılaştırmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro 1 - 5

Özellikleri ve diğer tüm kriterler karşılaştırıldığında Redmi Note 6 Pro‘nun en iyi seçenek olduğu sonucuna varıyoruz. Artıları şöyle; Çift arka kamera, çift ön kamera, daha gelişmiş kameralar, daha hızlı 4G bağlantısı, en yüksek antutu puanı (daha hızlı olduğu anlamına gelir) Daha yüksek ekran çözünürlüğü (1080 x 2280 Piksel)

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