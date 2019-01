Casper VIA G3 şık tasarımı, yapay zeka destekli Helio P22 işlemcisi ve 3GB RAM‘i ile tanıtıldı. Yaklaşık 1.600 TL fiyat etiketi taşıyacağı akıllı telefonun tüm detaylarını ve özelliklerini inceledik.

Yalnızca 2 renk seçeneği sunan VIA G3 tasarımı geçtiğimi aylarda tanıtılan VIA A3 ve VIA A3 Plus modellerine oldukça benziyor. Tıpkı diğerleri gibi bu modelde de yapay zeka teknolojisi kullanılmış. Fakat bu sefer bu teknolojiyi sadece kamera sisteminde ve kısıtlı olarak görüyoruz.

Alt segmente hitap eden akıllı telefonun fiyatı da oldukça iyi seviyede tutulmuş. Yalnızca 1.600 TL olduğunu tekrar belirtelim. Başlıca özellikleri arasında ise 3 GB RAM, 32 GB Dahili hafıza (micro SD kart ile 256 GB’a kadar attırılabilir) MediaTek MT6762 (helio P22) işlemci (1.5 GHz ARM Cortex-A53) ve PowerVR GE8320 ekran kartı bulunuyor. Diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi.

İşletim sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Renk Seçenekleri: Deniz Yeşili, Gece Mavisi

4.5G Desteği: Var

Arka Kamera Çözünürlük: 13 MP

Ön Kamera Çözünürlük: 8 MP

Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p 30fps (Full HD)

Çift Kamera: Yok

USB Çıkışı: Micro-USB 2.0

Değiştirilebilir Batarya: Yok

Hızlı Şarj: Yok

Kablosuz Şarj: Yok

Parmak İzi Okuyucu: Var (arka kapakta)

Ekran Boyutu: 6.22 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720×1520 (HD+) Pixel

PPI Değeri: 270 PPI

Diğer teknik özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Casper VIA G3’in özelliklerini diğer modellerle kıyaslarken alt segment bir telefon olduğunu ve fiyatının 1.600 TL seviyesinde olduğunu unutmayın. Fiyatı ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda gayet alınabilir bir model olduğunu belirtelim. Özellikle son dönemde yurt dışından getirilen telefonlara gelen vergiler ile yerli üretim olan modellere ilginin de arttığını belirtmekte fayda var.

