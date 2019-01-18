Casper‘in son dönemde piyasaya sürdüğü 2 akıllı telefon modeli olan Casper VIA G3 ve Casper VIA A3 modellerini karşılaştırdık.

Casper VIA A3 fiyatı 2.100 TL ve Casper VIA G3 fiyatı 1.699 TL olarak belirlenmiş. Bazı e-ticaret sitelerinde yapılan kampanyalar ile (+/-) 100 TL civarında değişiklikler olabilir.

Her iki telefon da alt/orta segmente hitap ediyor ve benzer özelliklere sahip. Casper VIA G3 ve Casper VIA A3 modellerinin teknik özellik bakımından farklarını aşağıda listeledik.

Listeye geçmeden önce bi özet geçelim; Teknik özelliklere baktığımızda VIA A3’ün bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat aradaki fiyat farkı göz önünde bulundurulduğunda satın almaya değer mi ona bakacağız. Akıllı telefonlar arasında 400 TL‘ye yakın bir fiyat farkı bulunuyor.

Ekran boyutları neredeyse aynı, her iki modelde de 6.2″ ekran boyutu var. Fakat A3’ün ekran çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel, G3’ün ise 720 x 1520 Piksel. Her iki model de LCD ekrana sahip ve 19:9 ekran formatı bulunuyor.

A3’ün artılarından bahsedelim biraz. Yüz Tanıma (Face ID) özelliği sadece A3’te var. A3’de 64 GB Dahili hafıza 4 GB RAM bulunuyorken G3’de 32 GB Dahili hafıza ve 3 GB RAM bulunuyor. Fakat G3’deki Helio P22 işlemcinin daha yeni olduğunu belirtelim. Bu sadece Antutu puanları birbirine çok benzer seviyede. (G3: 76.000 Puan, A3: 71.100 Puan).

A3 Kamera bakımından da G3’e göre daha gelişmiş. A3’ün çift arka kamerası (12+5MP) ve 16 MP ön kamerası mevcut. G3’ün ise 13 MP tek arka kamerası ve 8 MP ön kamerası bulunuyor. Her iki modelde 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Her iki modelde de bi eksi olarak gördüğümüz microUSB v2.0 bulunuyor. En azından USB Type-C olmasını beklerdik. Son olarak her iki modelde de yapay zeka teknolojisi (özellikle kameralarda) olduğunu belirtelim. Bizim fikrimiz 400 TL Fark vererek A3 modeli tercih edilebilir. Fakat aradaki farklar sizi çok ilgilendirmiyorsa 400 TL cebinize kalabilir.

Boyutları 156.9 x 75.8 x 8 mm 156 x 76 x 7.75 mm Ağırlık 159 gr 160 gr Renk Seçenekleri Mavi Yeşil Mavi Gri Platin Çerçeve Malzemesi Polikarbonat Polikarbonat Kapak Malzemesi Cam Cam

Ekran Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Ekran Boyutu 6.22″ 6.2″ Ekran Çözünürlüğü 720 x 1520 Piksel 1080 x 2246 Piksel Ekran/Gövde Oranı 81.2% 82% Ekran Hacmi 96.6 cm2 97.2 cm2 Ekran Formatı 19:9 19:9 Piksel Yoğunluğu 270 PPI 402 PPI Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran Kapasitif Ekran Renk Sayısı 16 Milyon 16 Milyon Ekran Özellikleri Çizilmeye Dirençli Cam

Multi Touch

Çentikli (Notch)

Çerçevesiz Tasarım

In-Cell Touch Ekran Teknolojisi

Eğimli Ekran (2.5D) Multi Touch

Eğimli Ekran (2.5D)

In-Cell Touch Ekran Teknolojisi

Çentikli (Notch)

Özellikler Parmak İzi Okuyucu Var Var Parmak İzi Konumu Arka Kapakta Arka Kapakta Yüz Tanıma (Face ID) Yok Var Göz Tanıma (İris) Yok Yok Suya Dayanıklılık Yok Yok Hızlı Şarj Yok Yok Kablosuz Şarj Yok Yok Yapay Zeka Var Var

Donanım Anakart MediaTek Helio P22 Qualcomm Snapdragon 450 Çekirdek Sayısı 8 8 CPU Teknolojisi 12 nm 14 nm İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A53 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 Grafik İşlemcisi PowerVR GE8320 Adreno 506 GPU Frekansı 650 MHz 650 MHz Dahili Hafıza 32 GB 64 GB Ram 3 GB 4 GB RAM Tipi LPDDR3 İşletim Sistemi Android OS Android OS İşletim Sistemi Versiyonu Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Yükseltilebilir Versiyonu Android 9.0 (Pie) Sensörler İvmeölçer

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü Batarya 3260 mAh 3400 mAh Değiştirilebilir Pil Yok Yok Sar Değeri (Kafa) 0,680 W/kg 1,46 W/kg Sar Değeri (Vücut) 0,766 W/kg 1,45 W/kg

Ön Kamera Özellikleri Çift Ön Kamera Yok Yok Ön Kamera 8 MP (f/2.0) 16 MP (f/2.0) Ön Kamera Özellikleri Portre Modu Led flaş

Portre Modu

Yapay Zeka (AI) İyileştirme 1. Ön Kamera Özellikleri 1,12μm Piksel Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri Çift Arka Kamera Var Yok Arka Kamera 13 MP (f/2.0) 12 MP (f/2.0) 2. Arka Kamera – 5 MP (f/2.0) Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

Panorama

Led flaş

Portre Modu Coğrafi konum etiketleme

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

Led flaş

Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu 1. Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama

1,12μm Piksel Otomatik odaklama

Sony Exmor RS Sensör (IMX486)

1,25μm Piksel

1/2.8″ Sensör 2. Arka Kamera Özellikleri – Derinlik Sensörü Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps

3.5mm kulaklık girişi Var Var Ses Özellikleri Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali NFC Yok Yok GPS A-GPS A-GPS Radyo Yok Yok Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar microSD, 128 GB’a kadar Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM 4G / 4.5G Var Var 4G Teknolojisi LTE (Cat.4) LTE (Cat.6) 4G İndirme 150 Mbps 300 Mbps 4G Karşıya Yükleme 50 Mbps 50 Mbps Bluetooth V4,2 4.2 Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0 USB Özellikleri USB On-The-Go (OTG) USB On-The-Go (OTG)

AnTuTu Puanı (v7) 76000 Puan 71100 Puan