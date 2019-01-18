Casper‘in son dönemde piyasaya sürdüğü 2 akıllı telefon modeli olan Casper VIA G3 ve Casper VIA A3 modellerini karşılaştırdık.
Casper VIA A3 fiyatı 2.100 TL ve Casper VIA G3 fiyatı 1.699 TL olarak belirlenmiş. Bazı e-ticaret sitelerinde yapılan kampanyalar ile (+/-) 100 TL civarında değişiklikler olabilir.
Her iki telefon da alt/orta segmente hitap ediyor ve benzer özelliklere sahip. Casper VIA G3 ve Casper VIA A3 modellerinin teknik özellik bakımından farklarını aşağıda listeledik.
Listeye geçmeden önce bi özet geçelim; Teknik özelliklere baktığımızda VIA A3’ün bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat aradaki fiyat farkı göz önünde bulundurulduğunda satın almaya değer mi ona bakacağız. Akıllı telefonlar arasında 400 TL‘ye yakın bir fiyat farkı bulunuyor.
Ekran boyutları neredeyse aynı, her iki modelde de 6.2″ ekran boyutu var. Fakat A3’ün ekran çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel, G3’ün ise 720 x 1520 Piksel. Her iki model de LCD ekrana sahip ve 19:9 ekran formatı bulunuyor.
A3’ün artılarından bahsedelim biraz. Yüz Tanıma (Face ID) özelliği sadece A3’te var. A3’de 64 GB Dahili hafıza 4 GB RAM bulunuyorken G3’de 32 GB Dahili hafıza ve 3 GB RAM bulunuyor. Fakat G3’deki Helio P22 işlemcinin daha yeni olduğunu belirtelim. Bu sadece Antutu puanları birbirine çok benzer seviyede. (G3: 76.000 Puan, A3: 71.100 Puan).
A3 Kamera bakımından da G3’e göre daha gelişmiş. A3’ün çift arka kamerası (12+5MP) ve 16 MP ön kamerası mevcut. G3’ün ise 13 MP tek arka kamerası ve 8 MP ön kamerası bulunuyor. Her iki modelde 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.
Her iki modelde de bi eksi olarak gördüğümüz microUSB v2.0 bulunuyor. En azından USB Type-C olmasını beklerdik. Son olarak her iki modelde de yapay zeka teknolojisi (özellikle kameralarda) olduğunu belirtelim. Bizim fikrimiz 400 TL Fark vererek A3 modeli tercih edilebilir. Fakat aradaki farklar sizi çok ilgilendirmiyorsa 400 TL cebinize kalabilir.
|Boyutları
|156.9 x 75.8 x 8 mm
|156 x 76 x 7.75 mm
|Ağırlık
|159 gr
|160 gr
|Renk Seçenekleri
Mavi
Yeşil
Mavi
Gri
Platin
|Çerçeve Malzemesi
|Polikarbonat
|Polikarbonat
|Kapak Malzemesi
|Cam
|Cam
Ekran
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.22″
|6.2″
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1520 Piksel
|1080 x 2246 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.2%
|82%
|Ekran Hacmi
|96.6 cm2
|97.2 cm2
|Ekran Formatı
|19:9
|19:9
|Piksel Yoğunluğu
|270 PPI
|402 PPI
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Dokunmatik Türü
|Kapasitif Ekran
|Kapasitif Ekran
|Renk Sayısı
|16 Milyon
|16 Milyon
|Ekran Özellikleri
|Çizilmeye Dirençli Cam
Multi Touch
Çentikli (Notch)
Çerçevesiz Tasarım
In-Cell Touch Ekran Teknolojisi
Eğimli Ekran (2.5D)
|Multi Touch
Eğimli Ekran (2.5D)
In-Cell Touch Ekran Teknolojisi
Çentikli (Notch)
Özellikler
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Parmak İzi Konumu
|Arka Kapakta
|Arka Kapakta
|Yüz Tanıma (Face ID)
|Yok
|Var
|Göz Tanıma (İris)
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Hızlı Şarj
|Yok
|Yok
|Kablosuz Şarj
|Yok
|Yok
|Yapay Zeka
|Var
|Var
Donanım
|Anakart
|MediaTek Helio P22
|Qualcomm Snapdragon 450
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|CPU Teknolojisi
|12 nm
|14 nm
|İşlemci
|2.0 GHz ARM Cortex-A53
|1.8 Ghz ARM Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GE8320
|Adreno 506
|GPU Frekansı
|650 MHz
|650 MHz
|Dahili Hafıza
|32 GB
|64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|RAM Tipi
|LPDDR3
|İşletim Sistemi
|Android OS
|Android OS
|İşletim Sistemi Versiyonu
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Yükseltilebilir Versiyonu
|Android 9.0 (Pie)
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|Batarya
|3260 mAh
|3400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Yok
|Sar Değeri (Kafa)
|0,680 W/kg
|1,46 W/kg
|Sar Değeri (Vücut)
|0,766 W/kg
|1,45 W/kg
Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP (f/2.0)
|16 MP (f/2.0)
|Ön Kamera Özellikleri
|Portre Modu
|Led flaş
Portre Modu
Yapay Zeka (AI) İyileştirme
|1. Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP (f/2.0)
|12 MP (f/2.0)
|2. Arka Kamera
|–
|5 MP (f/2.0)
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Portre Modu
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
|1. Arka Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
1,12μm Piksel
|Otomatik odaklama
Sony Exmor RS Sensör (IMX486)
1,25μm Piksel
1/2.8″ Sensör
|2. Arka Kamera Özellikleri
|–
|Derinlik Sensörü
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Ses Özellikleri
|Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali
|Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB’a kadar
|microSD, 128 GB’a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Hotspot
VoWiFi (Voice over Wi-Fi)
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|4G Teknolojisi
|LTE (Cat.4)
|LTE (Cat.6)
|4G İndirme
|150 Mbps
|300 Mbps
|4G Karşıya Yükleme
|50 Mbps
|50 Mbps
|Bluetooth
|V4,2
|4.2
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|USB Özellikleri
|USB On-The-Go (OTG)
|USB On-The-Go (OTG)
|AnTuTu Puanı (v7)
|76000 Puan
|71100 Puan
Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76
|77.25
|Duyuru Tarihi
|03 Ocak 2019
|05 Eylül 2018
|Çıkış Tarihi
|03 Ocak 2019
|15 Eylül 2018
|Çıkış Yılı
|2019
|2018
|Bekleme Süresi
|600 Saat
|452 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|23 Saat
|İnternet Kullanımı
|16 Saat
|Video Oynatma Süresi
|8 Saat