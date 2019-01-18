Casper VIA G3 vs Casper VIA A3

Casper‘in son dönemde piyasaya sürdüğü 2 akıllı telefon modeli olan Casper VIA G3 ve Casper VIA A3 modellerini karşılaştırdık.

Casper VIA A3 fiyatı 2.100 TL ve Casper VIA G3 fiyatı 1.699 TL olarak belirlenmiş. Bazı e-ticaret sitelerinde yapılan kampanyalar ile (+/-) 100 TL civarında değişiklikler olabilir.

Her iki telefon da alt/orta segmente hitap ediyor ve benzer özelliklere sahip. Casper VIA G3 ve Casper VIA A3 modellerinin teknik özellik bakımından farklarını aşağıda listeledik. 

Listeye geçmeden önce bi özet geçelim; Teknik özelliklere baktığımızda VIA A3’ün bir adım önde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat aradaki fiyat farkı göz önünde bulundurulduğunda satın almaya değer mi ona bakacağız. Akıllı telefonlar arasında 400 TL‘ye yakın bir fiyat farkı bulunuyor.

Ekran boyutları neredeyse aynı, her iki modelde de 6.2″ ekran boyutu var. Fakat A3’ün ekran çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel, G3’ün ise 720 x 1520 Piksel. Her iki model de LCD ekrana sahip ve 19:9 ekran formatı bulunuyor.

A3’ün artılarından bahsedelim biraz. Yüz Tanıma (Face ID) özelliği sadece A3’te var. A3’de 64 GB Dahili hafıza 4 GB RAM bulunuyorken G3’de 32 GB Dahili hafıza ve 3 GB RAM bulunuyor. Fakat G3’deki Helio P22 işlemcinin daha yeni olduğunu belirtelim. Bu sadece Antutu puanları birbirine çok benzer seviyede. (G3: 76.000 Puan, A3: 71.100 Puan).

Casper VIA G3
Casper VIA G3 Ekranı

A3 Kamera bakımından da G3’e göre daha gelişmiş. A3’ün çift arka kamerası (12+5MP) ve 16 MP ön kamerası mevcut. G3’ün ise 13 MP tek arka kamerası ve 8 MP ön kamerası bulunuyor. Her iki modelde 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Casper VIA A3
Casper VIA A3 Ekranı

Her iki modelde de bi eksi olarak gördüğümüz microUSB v2.0 bulunuyor. En azından USB Type-C olmasını beklerdik. Son olarak her iki modelde de yapay zeka teknolojisi (özellikle kameralarda) olduğunu belirtelim. Bizim fikrimiz 400 TL Fark vererek A3 modeli tercih edilebilir. Fakat aradaki farklar sizi çok ilgilendirmiyorsa 400 TL cebinize kalabilir.

Boyutları156.9 x 75.8 x 8 mm156 x 76 x 7.75 mm
Ağırlık159 gr160 gr
Renk Seçenekleri

Mavi

Yeşil

Mavi

Gri

Platin

Çerçeve MalzemesiPolikarbonatPolikarbonat
Kapak MalzemesiCamCam

Ekran

Ekran TürüIPS LCDIPS LCD
Ekran Boyutu6.22″6.2″
Ekran Çözünürlüğü720 x 1520 Piksel1080 x 2246 Piksel
Ekran/Gövde Oranı81.2%82%
Ekran Hacmi96.6 cm297.2 cm2
Ekran Formatı19:919:9
Piksel Yoğunluğu270 PPI402 PPI
Koruma ÖzellikleriCorning Gorilla Glass 3Corning Gorilla Glass
Dokunmatik TürüKapasitif EkranKapasitif Ekran
Renk Sayısı16 Milyon16 Milyon
Ekran ÖzellikleriÇizilmeye Dirençli Cam
Multi Touch
Çentikli (Notch)
Çerçevesiz Tasarım
In-Cell Touch Ekran Teknolojisi
Eğimli Ekran (2.5D)		Multi Touch
Eğimli Ekran (2.5D)
In-Cell Touch Ekran Teknolojisi
Çentikli (Notch)

Özellikler

Parmak İzi OkuyucuVarVar
Parmak İzi KonumuArka KapaktaArka Kapakta
Yüz Tanıma (Face ID)YokVar
Göz Tanıma (İris)YokYok
Suya DayanıklılıkYokYok
Hızlı ŞarjYokYok
Kablosuz ŞarjYokYok
Yapay ZekaVarVar

Donanım

AnakartMediaTek Helio P22Qualcomm Snapdragon 450
Çekirdek Sayısı88
CPU Teknolojisi12 nm14 nm
İşlemci2.0 GHz ARM Cortex-A531.8 Ghz ARM Cortex-A53
Grafik İşlemcisiPowerVR GE8320Adreno 506
GPU Frekansı650 MHz650 MHz
Dahili Hafıza32 GB64 GB
Ram3 GB4 GB
RAM TipiLPDDR3
İşletim SistemiAndroid OSAndroid OS
İşletim Sistemi VersiyonuAndroid 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Yükseltilebilir VersiyonuAndroid 9.0 (Pie)
Sensörlerİvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Batarya3260 mAh3400 mAh
Değiştirilebilir PilYokYok
Sar Değeri (Kafa)0,680 W/kg1,46 W/kg
Sar Değeri (Vücut)0,766 W/kg1,45 W/kg

Ön Kamera Özellikleri

Çift Ön KameraYokYok
Ön Kamera8 MP (f/2.0)16 MP (f/2.0)
Ön Kamera ÖzellikleriPortre ModuLed flaş
Portre Modu
Yapay Zeka (AI) İyileştirme
1. Ön Kamera Özellikleri1,12μm Piksel
Video Çözünürlüğü1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri

Çift Arka KameraVarYok
Arka Kamera13 MP (f/2.0)12 MP (f/2.0)
2. Arka Kamera5 MP (f/2.0)
Arka Kamera ÖzellikleriCoğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Portre Modu		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
1. Arka Kamera ÖzellikleriOtomatik odaklama
1,12μm Piksel		Otomatik odaklama
Sony Exmor RS Sensör (IMX486)
1,25μm Piksel
1/2.8″ Sensör
2. Arka Kamera ÖzellikleriDerinlik Sensörü
Video Çözünürlüğü1080p@30fps1080p@30fps
3.5mm kulaklık girişiVarVar
Ses ÖzellikleriÖzel mikrofon ile aktif gürültü iptaliÖzel mikrofon ile aktif gürültü iptali
NFCYokYok
GPSA-GPSA-GPS
RadyoYokYok
Hafıza KartımicroSD, 256 GB’a kadarmicroSD, 128 GB’a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi)Wi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi ÖzellikleriHotspotHotspot
VoWiFi (Voice over Wi-Fi)
Sim KartNano-SIMNano-SIM
4G / 4.5GVarVar
4G TeknolojisiLTE (Cat.4)LTE (Cat.6)
4G İndirme150 Mbps300 Mbps
4G Karşıya Yükleme50 Mbps50 Mbps
BluetoothV4,24.2
Usb BağlantısımicroUSB v2.0microUSB v2.0
USB ÖzellikleriUSB On-The-Go (OTG)USB On-The-Go (OTG)
AnTuTu Puanı (v7)76000 Puan71100 Puan

Genel Bilgiler

Editör Puanı7677.25
Duyuru Tarihi03 Ocak 201905 Eylül 2018
Çıkış Tarihi03 Ocak 201915 Eylül 2018
Çıkış Yılı20192018
Bekleme Süresi600 Saat452 Saat
Konuşma Süresi16 Saat23 Saat
İnternet Kullanımı16 Saat
Video Oynatma Süresi8 Saat

Casper VIA G3 vs Casper VIA A3 Karşılaştırma

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