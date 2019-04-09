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Casper VIA G4 Alınır mı?

By Ahmet Ekinler

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Casper VIA G4

Casper uygun fiyatlı akıllı telefon modelini tanıttı. Casper VIA G4 yaklaşık 1750 TL fiyatı ile satışa sunulacak.

VIA G4 bir önceki model olan VIA G3‘e göre daha şık ve haliyle biraz daha moder mimariye sahip. Buna rağmen aradaki fiyat farkı da o kadar çok değil. Casper VIA G3‘ü şuan 1.280 TL civarında bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Aralarındaki en büyük fark ise çentikli tasarımdan artık damla çentikli bir tasarıma geçmiş olmaları.

Casper, orta segment akıllı telefon serilerine bir yenisini daha kattı. Önümüzdeki aylarda 5 farklı akıllı telefonunu daha piyasaya sürecek olan Casper, akıllı telefon kategorisinde adım adım ilerliyor ve ürün gammını genişletiyor.

Casper VIA G4 Özellikleri

  • İşlemci: MediaTek Helio P22
  • RAM: 3 GB
  • Dahili Hafıza: 32 GB
  • Batarya: 3.500 mAh
  • Ekran Boyutu: 6.22″
  • Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1520 Piksel
  • Ekran/Gövde Oranı: 82%
  • Arka Kamera: 13 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.0)
  • Arka Kamera Video: 1080p@30fps
  • Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)
  • Boyutları: 156.6 x 75.2 x 8.4 mm
  • Ağırlık: 163 gram
  • Parmak İzi Okuyucu: Var
  • Yüz Tanıma: Yok
  • Hızlı Şarj: Var (95 Dakikada %100)
  • MicroSD Kart Desteği: Var (256 GB)
  • Renk Seçenekleri: Mavi, Siyah

Casper VIA G4‘ün genel özellikleri bu şekilde. Dilerseniz VIA G4 özel sayfasından tüm teknik özelliklere ulalabilirsiniz.

Gelelim Casper’ın bu uygun fiyat yapısına sahip akıllı telefonunu değerlendirmeye. Telefonun fiyatına diyecek hiç bişeyimiz yok. Keza bu fiyat yapısına alabilecek pek çok akıllı telefon yok. Bazı rakip markaları örnek verelim ve beraber kıyaslayalım.

Casper VIA G4

Son dönemde oldukça reklamlarına maruz kaldığımız Huawei’nin P Smart 2019 modeli G4‘ün en güçlü rakipleri arasında yer alıyor.

Ayrıca bkz: Casper VIA G4 vs Huawei P Smart 2019

Her iki telefonun da benzer tasarım ve benzer donanım yapısına sahip olduğunu söylemek mümkün. Fakat G4 çok daha yeni bir telefon ve yerli üretici avantajı var. Örneğin Casper’in 1 saatte servis, jet servis gibi oldukça başarılı özellikler sunuyor olması bizim için bir artı.

Casper G4‘ün ise bi eksisi ekran çözünürlüğü. P Smart’ın ekran çözünürlüğü daha iyi görünüyor. Artı / Eksi kıyaslama yaptığımızda birbirine çok benzer iki telefon görüyoruz ve burada yorumu kullanıcıya bırakıyoruz. Yerli telefon olması sebebi ile Casper bir tercih sebebi olabilir. Lütfen yorum ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

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