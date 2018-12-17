Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper’ın yeni akıllı telefonunun ekran çizimleri sızdırıldı.

Ölçümlere göre 6.22’’ ekran boyutunda olduğu düşünülen modelin, Casper’ın şu zamana kadarki en büyük ekranlı telefonu olabilir. Sızan tasarımdan anlaşıldığı kadarıyla son dönem trendlerini yakalayan Casper’ın yeni telefonundaki çentik, diğer modellerine göre çok daha küçük. Küçük çentikli tasarımıyla, geniş ekranın doyasıya deneyimlenebileceği yeni, dev boyutlu akıllı telefonunun, G serisinden bir model olacağı öğrenildi. Son dönem telefonlarında yapay zeka teknolojisini kullanan Casper’ın, yeni telefonda da kullanacağını düşünmek yanlış olmaz.

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Casper’ın fiyat performans oranındaki iddiası biliniyor. Dolar kurunun artışı sonrasında akıllı telefon pazarında oluşan %35’lik pazar daralmasından sonra, Casper’ın bu kalitedeki ekranıyla fiyatları nasıl belirleyeceği ise bir merak konusu. Dev ekranıyla bütün ayrıntıların incelenebileceği G serisindeki yeni modelin 2019’un başlarında piyasaya çıkacağı düşünülüyor.