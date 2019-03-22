Casper’ın Yeni Akıllı Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın, yeni akıllı telefonunun ekran özellikleri ve tasarımıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Sızdırılan görsellere göre yeni telefon, son dönemin yükselişe geçen su damlası çentik tasarımı ve rengiyle çok iddialı olacak…

Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla yeni model, son dönemde revaçta olan su damlası çentik tasarımına sahip olacak. Bu segmentte yer alan diğer akıllı telefon modellerinde nadiren görülen bu özellik sayesinde, kullanıcılara daha fazla ekran alanı sunacak.

Yeni tasarımın, ekranıyla birlikte renk özellikleriyle de iddialı olacağı görülüyor. Sızdırılan karelerden, renkler arasında gradyan geçişler olduğu anlaşılıyor. Farklı açılardan bakıldığında tasarımda mavi ve mor renklerin hakim olduğu görünüyor. Daha önce yüksek fiyat seviyesindeki tasarımlarda görülen bu özelliğin, telefonun fiyatına nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu.

Casper’ın son çıkardığı VIA G3 telefonun iki renk olduğu düşünülünce, yeni akıllı telefonun da iki farklı renkte olması muhtemel görünüyor.