Cat S31 Amerika'da Satışa Sunuldu

Bu yılın IFA konferansında tanıtılan Cat S31 akıllı telefonu hatırladınız mı? Cihaz, artık Amerika Birleşik Devletleri’nde satılmaya başladı. 330 $ fiyat etiketi taşıyan bu dayanıklı telefon, şirketin resmi web sitesinde belirlenen fiyatıyla listeleniyor.

4000mAh batarya içeren, suya dayanıklı olan (35 dakika boyunca 1.2m’ye kadar dayanacak şekilde) ve ayrıca MIL-SPEC 810G dayanıklılık testlerinden geçerek gelen Cat S31, yani 1.8 metrelik bir düşüşten bile sağ çıkabilecek bir cihaz.

Diğer önemli özelliklerinden bahsetmek gerekirse ıslak veya eldivenli parmaklarınızla çalışan ve Gorilla Glass 3 tarafından korunan 4.7″ 720p bir ekrana sahip. Cat S31 piyasaya en sağlam telefon etiketiyle kendini kanıtlamak istiyor. Hafıza kapasitesi ise 2GB’dan başlayıp 16GB’a kadardır. Ayrıca işletim sistemi olarak OS Android Nougat kullanılmış. 8MP arka kamera ve 2MP ön kameraya sahip olduğunu da belirtmemizde fayda var.