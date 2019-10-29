Caterpillar S52 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sağlamlık konusunda akıllı telefonların sınıf atladığını söylemek yanlış olmaz. Bu alanda akıllı telefonların çok daha fazla güç kazandığını ve günlük kullanım için daha iddialı bir yapıya büründüklerini söyleyebiliriz. Fakat sağlamlık konusunu abartan akıllı telefon modelleri de yok değil. Caterpillar akıllı telefonları bu alanda en iyi örnekleri oluşturuyor. Sağlamlık konusunda öne çıkan seriye son olarak Caterpillar S52 modeli eklendi.

Yine askeri şartlara dayanıklılığı ile dikkat çeken akıllı telefon modellerinin bu kez biraz daha şık bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. En azından diğer serilerde olduğu kadar kaba bir dış kasa yok. Hemen yeni modelin özellikleri ve tasarımından başlayalım.

Caterpillar S52 Tasarımı

Yeni akıllı telefonların tasarımı, bahsettiğimiz gibi biraz daha sade. Telefon ön kısımda kalın çerçevelere sahip. Zaten söz konusu dayanıklılık olunca, son amiral gemisi akıllı telefon modellerinde olduğu gibi çerçeveleri inceltmek mümkün değil. Daha çok eski akıllı telefonlarda gördüğümüz kalın çerçeveli bir yapı öne çıkıyor. Kasa çerçeveleri kısmında ise doğrudan metal rengiyle gelen alüminyum çerçeveler bulunuyor. Açıkçası telefona renk katan kısım burası demek yanlış olmayacaktır.

Arka kısma geçtiğimiz zaman ise sert plastik ve korumalı bir kapak görüyoruz. Oldukça kalın olan plastik yüzey, telefonunun sağlamlığının artmasını ve telefonların darbelere karşı dayanıklı hale gelmesini sağlıyor. Kamera çerçevesi kısmında da yine sert plastik malzemeye yer veriliyor. Bu da kameraların da yine beklentilerden daha dayanıklı olmasını sağlamış durumda.

Caterpillar S52 Teknik Özellikleri

Ekran kısmından işe başlamak gerekiyor. Telefonun ekran kısmında 5.65 inçlik bir panel kullandığı açıklandı. Gorilla Glass 6 ile korunan ekranlar, 1440 X 720 piksel çözünürlük değeri sunuyor ve bu değer de yine markanın bir hayli öne çıkmasını sağlamakta. Özellikle dayanıklılık konusunda ekranın kalın bir camla kaplanmış olması önemli avantajlardan biri olarak gösterilebilir.

Yeni modelin işlemci kısmına geçtiğimiz zaman ise MediaTek Helio P35 serisini kullandığını görmekteyiz. Yeni işlemci modellerine eşlik eden RAM miktarı da yine 4 GB RAM bellek olarak açıklandı. 2.3 GHz çalışan işlemciler ve 4 GB RAM bellek miktarı, ideal bir performans ortaya koyuyor.

Bu özelliklerinin dışında Caterpillar S52 akıllı telefonlarının 64 GB depolama alanı kullandığı görülüyor. Depolama alanı değişmiyor olsa da arttırılabilir hafıza kullanmak mümkün. Bunun dışında hat kısmında çift ve tek hat seçimleri var.

Bluetooth 5.0 desteği ve NFC desteğine sahip olan Caterpillar S52, kamera kısmında ise 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklıklı tek arka kamera sunuyor. Telefonun ön kısmında kullanılan kamerası ise 8 MP değerinde standart bir kamera.

Askeri şartlara, titreşime, suya ve toza, aşırı ısıya ve 1,5 metre yükseklikten düşmeye kadar koruması olan Caterpillar S52, tüm bu özelliklerle beraber 499 Euro satış fiyatına sahip. Telefonun 12 Kasım’da çıkış yapacağının açıklandığını da ekleyelim.