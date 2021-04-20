Caviar’ın Yeni Özel iPhone 12 Pro Tasarımları Göz Kamaştırıyor!

Caviar, astronot Yuri Gagarin ve Neil Armstrong’u onurlandıran iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max’in özel sürümleriyle ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yılını kutluyor. Tasarımda Rus roket tasarımcısı Sergei Korolev; uzay girişimcilerinin yanı sıra Elon Musk ve Jeff Bezos gibi insanlar da bulunuyor. Gelin bu nefes kesici tasarımlara birlikte bakalım.

iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max Yuri Gagarin modelleri, Rus kozmonotunun uzayda geçirdiği zamanı takip etmek için kullandığına benzer bir navigasyon saatine sahip havacılık sınıfı titanyum gövdeler sunuyor. Arkada Vostok-K roketinin minyatür bir versiyonu da var. iPhone 12 Pro’nun bu sürümünün başlangıç ​​fiyatı 8.920 dolar.

iPhone 12 Pr /iPhone 12 Pro Max Neil Armstrong Edition, tek renkli bir tasarım için Yuri Gagarin Edition’ın renklerinden vazgeçiyor. Yine titanyumdan yapılan telefonun arka yüzünde, aya Amerikan bayrağını diken astronotun çizimi yer alıyor. Telefonda aya ayak basma tarihi ve toprak çizimi de kazınmış. Bu özel sürümde Apollo 11 uzay aracının bir parçası ve 6450 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı var. Caviar sadece 11 ünite üretecek ve her ünitenin numarası telefonun yan tarafına kazınacak.

Korolev versiyonu ise, titanyum sırtında ve kenar çevresinde elektrolizle kaplanmış 999 altın infüzyonu ile muhteşem görünüyor ve bu da ona benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Arkaya kazınmış Sputnik’in fırlattığı tarih ve “Pratik Astronotiğin Babası” kelimeleri blok harflerle yazılmış. 99 adet yapılacak ve başlangıç ​​fiyatı 6760 dolar olarak belirlendi.

6610 dolardan başlayan Elon Musk versiyonu ise telefonun arka yüzünde altın bir dokunuş bulunuyor. SpaceX’in kurucusunun Mars gezegeniyle birlikte bir silueti var. Kızıl gezegeni çevreleyen halka boyunca “Mars Kolonizasyonunun Başlangıcı” yazısı ve SpaceX’in kurulduğu tarih kazılı. SpaceX bu yıl 19 yaşında ve Caviar bu özel sürümün tam sayısını yapacak.

Ayrıca Elon Musk ve SpaceX hayranları için “Musk Be on Mars” olarak adlandırılan ve arkasına Dragon uzay aracının havaya uçtuğunu gösteren bir tasviri kazınmış özel yapım bir versiyonu da var. Bu sürümün başlangıç ​​fiyatı 6910 dolar.

Bezos model için, titanyum arka kısımda mavi bir dokunuş ve Blue Origin’in logosunu tasvir eden gümüş bir tüy var. Ayrıca Jeff Bezos’un arka yüzüne “Going To The Moon To Stay” sözü kazındı. Yeni Shepard roketinin ilk uçtuğu tarih olan 29 Nisan 2015 tarihi de arka yüze kazınmış. Havyar, telefonun 99 birimini yapacak ve başlangıç ​​fiyatı 5840 dolar olarak belirtildi.