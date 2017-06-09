CD Projekt Red Firması Fidye Tehdi ile Karşı Karşıya

Pek çok şeyin sınır dışı olmadığı bir çağda, Polonyalı video oyun geliştiricisi CD Projekt Red istenilen fidye parasını ödemediği takdirde kendilerinden çalınan materyallerin sızdırılması konusunda tehdit ediliyor.

Resmi CD Projekt Red Twitter hesabından gelen bir tweet’e göre, bir birey ya da grup geliştiriciyle iletişime geçti ve Cyberpunk 2077 oyunuyla ilgili dahili dosyaların ellerinde bulunduğunu bildirdi. Dosyaların geri verilmesi konusunda firmadan fidye istenmiş fakat firma buna karşı boyun eğmeyeceğini belirtiyor.

Geliştirici talebe cevap vermeyeceğinden, dokümanların çevrimiçi ve kamuoyuna sızma şansı var. Firma, sızan bilgilerin ve görsellerin şeyin eski olduğunu ve oyunun mevcut vizyonunu temsil etmediğini belirtti. E3’le sadece bir hafta uzaktayız, etkinlikte daha resmi bir şeyler görebilmemiz için bir şans var.