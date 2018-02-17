CD Projekt RED Mikro Ödeme Konusunda Çok Açık

Mikro ödemeler ve loot boxların etrafında dönen tartlışmalar oyun dünyasının en hareketli ve güncel konularının başını çekiyor. Bu konu hakkında gelecekte neler olacağını bilmiyoruz; bir yanda büyük stüdyolar bu ödemelerden milyonlarca, hatta milyarlarca doların tadını çıkartırken bazı hükümet kuruluşları loot box kumar mıdır sorusuna cevap arıyor. Bu konu hakkında The Witcher serisinin geliştiricisi olan CD Projekt Red firmasınının kurucularından olan Marcin Iwinski konu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında firmanın CEO’su Adam Kicinski bir internet sitesine röportaj vermiş ve Cyberpunk 2077 adlı oyunlarında çevrimiçi unsurlara yer vereceklerini ve bu sayede oyunun uzun vadede daha başarılı olup daha fazla oynanmasını planladıklarını dile getirmişti. Cyberpunk 2077’nin ekonomik rekorlar kırmasını istediğini dile getiren Kicinski, bunun için yapımın çok oyunculu modunun büyük önem taşıdığını söylemişti, oyuncular bu cümlelerin altında bir anlam aramaya başlamışlardı ki CDPR şu sözleriyle oyuncuları rahatlattı:

Sakın merak etmeyin, yeni oyunumuzu düşürken The Witcher 3’ten daha azını beklemeyin. Dev bir hikaye modu, hikaye merkezli bir rol yapma tecrübesi ve açık dünya sizleri bekliyor olacak. Gizli saklı herhangi bir şey yok. Paranızın tam karşılığını alabileceksiniz. Wild Hunt gibi dürüst bir yapım sizleri bekliyor olacak, açgözlülük bizim firmamıza uyan bir şey değil.

Şimdiyse Marcin Iwinski, verdiği özel röportajda mikro ödemeler ve loot box hakkındaki sorulara cevap olarak firmanın içerik sunumuyla ilgili düşünce bişimini net bir şekilde dile getirdi. “Eğer belli bir miktar ödeyerek oyunu satın alıyorsanız buna karşılık olarak kusursuz, kocaman bir içerik sizi bekliyor olmalı ve saatlerce o oyunla vakit geçirebilmelisiniz. Saatlerce ifadesi oyundan oyuna farklılık gösterebilir ancak bu bizim için ana hikayenin minimum 50-60 saat, yan hikayelerle birlikte yüzlerce saatlik bir içeriğe karşılık geliyor. Paranızın karşılığını tamamen alıyorsunuz, bizler de her zaman en iyisini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu arkadaşlarına öneren tatmin olmuş bir oyuncudan daha iyi bir reklam türü olamaz.”

Iwinski’ye göre CDPR genişleme paketleri ve DLC’lere farklı bir şekilde yaklaşıyor. “Genişletme paketi olarak nitelendirilenler paralı olanlardır, Baldur’s Gate dönemindeki paketleri örnek verebiliriz. The Witcher 3 için iki adet genişletme paketi sunduk ve ikisi de onlarca saat yeni hikaye ve oynanış sunan içeriklerdi. Bunlara ek olarak DLC’ler bulunuyor. Bizim firmamız için DLC, daha küçük içerikler sunan ve tamamen ücretsiz olması gereken bir kavramdır”

”Oyuncular cüzdanlarına haksız yere el uzattığınızda tepki göstereceklerdir. Ve açık olmak gerekirse bu tepkinin bizim sektörümüz için gerekli olduğunu düşünüyoruz. İşler hesap tablosu tarafından bakıldığında iyi gözükse de konu hakkında karar verenler kendilerini oyuncuların yerine koymayı beceremezler. Bunu uygularsak oyuncular ne hisseder, sunduğumuz teklifler adil mi diye kafa yormazlar. Bu durumu fark eden oyuncular sitem etti ve umarız ki bu sayede sektör çok daha iyi bir hal alacak” şeklinde konuştu.

Kendisinin sarf ettiği sözlerden rahatlıkla anlıyoruz ki CDPR oyuncu yanlısı tutumunu değiştirmeyi aklının ucundan bile geçirmiyor ve oyunculara karşı şeffaf olmaya devam ediyor. Normal şartlarda bu tür sözler paylaşıldığında PR çalışması olduğunu ve samimiyetten uzak olduğunu düşünürüz fakat işin içinde CD Projekt Red olduğu zaman bu aklımızdan geçmiyor bile. Oyuncular arasında güven kazanabilmiş olmak büyük bir avantaj. Bu mantıkla hareket eden Larian Studios gibi stüdyoların artıyor olması bizler için harika bir gelişme. Bu tarz yapımcılara doğru yolda olduklarını göstermek için destek verebiliriz.