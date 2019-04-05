CDN Nedir? WordPress için En İyi CDN Servisleri 2019

CDN (Content Delivery Network), WordPress web sitenizi hızlandırmak için sağlanan bir web barındırma hizmetidir. Genel olarak WordPress sağlayıcıları tek bir noktada siteleri barındırır. Bu nedenle, web sitenizdeki tüm ziyaretçiler, web sayfalarına aynı sunucudan erişir.

Başlangıçta bu durum oldukça ideal hızda bir yol seyreder. Ancak bir web sitesindeki trafik arttığında, web siteniz daha yavaş yüklenmeye başlar. CDN’den en iyi şekilde yararlanabileceğiniz yer burasıdır.

CDN Ne İşe Yarar?

CDN’nin yaptığı temel şey, sitenizin genişletilebilir sayfaları, resimleri ve javascript gibi kaynaklarını önbelleğe almasıdır. Tüm bu kaynaklar, statik biçimde CDN sunucularında birden fazla yerde saklanır. Bu şekilde kullanıcılar, web sitenize her bağlandıklarında statik kaynakları en yakın CDN’lerinden alırlar.

CDN’yi web sitenize uygulayarak, her kullanıcı en yakın sunucu konumundan veri alacak ve böylece sayfanın yükleme hızını azaltacaktır. Bizimki gibi rekabetçi bir dünyada, herkes diğerlerinden daha hızlı yüklenen bir web sitesini tercih ediyor. Bir araştırma, kullanıcılar bir web sitesi açtığında, içeriklerini 3 saniye veya daha kısa sürede hazır olmasını istediklerini ortaya çıkardı.

CDN Nedir? WordPress için En İyi CDN Servisleri 2019CDN Nedir? WordPress için En İyi CDN Servisleri 2019CDN Nedir? WordPress için En İyi CDN Servisleri 2019

İster inanın ister inanmayın, web sitesinin yüklenmesinde bir saniyenin gecikmesi, %11 sayfa görüntülenmesini ve %7 içerik okunma kaybına sebep oluyor. Bu rakamlar düşük görünse de, günde onbinlerce görüntülenme alan bir web sitesi için bu, satışlarında büyük bir kayıp.

Ayrıca, trafik arttığında ve web siteniz daha fazla kullanıcı isteği almaya başladığında, sunucunun çökmesine neden olur ve web siteniz kısa bir süre boyunca kullanılamaz. Düşük özellikli domain ve kötü alan adı de arama motorları sıralamanız için kötüdür.

WordPress Siteniz İçin Kullanabileceğiniz En İyi CDN Sağlayıcıları?

1 – StackPath

Eğer bir WordPress blog yazarıysanız, daha önce MaxCDN olarak bilinen StackPath’i muhtemelen biliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Şu ana kadar en popüler ve en iyi CDN servis sağlayıcılarından biridir. Sunucularında bulunan güçlü ve hızlı SSD sürücüler ile en kapsamlı ağı sunarlar.

Birçok ülkede bunulanan sunucularından kaynaklı olarak, web sitenize bağlanan küresel kullanıcılar hakkında endişelenmenize gerek yoktur. StackPath hizmetlerinin WordPress web sitenize kurulması ve yönetilmesi kolaydır.

Kurduktan sonra önbelleği temizleyebilir, gerekli yerleri ayarlayabilir, raporları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılarına 2 faktörlü kimlik doğrulama yoluyla 7/24 Destek ve Güvenlik sağlar.

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2 – KeyCDN

Benzer miktarda bir bant genişliği için üst seviye CDN servis sağlayıcılarından daha düşünmek daha ucuz bir seçenektir. Performansa gelince KeyCDN, SSD donanımlı sunuculara sahip ve veri merkezleri Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da bulunuyor.

Hızlı yükleme yapan bir web sitesi yeterli değilse, güvenlik, bölge yönetimi ve web sitenize anında temizlik de sunar. Kurulumu kolaydır ve CDN Etkinleştirici Eklentisi, W3 Toplam Önbellek veya WP Süper Önbellek kullanmanıza izin verir.

30 günlük deneme süresinde, kredi kartı bilgilerinizden vazgeçmeden 250 GB bant genişliği kullanmakta serbestsiniz. HTTP/2 Desteği, Özel ve paylaşımlı SSL ve 25 veri merkezi gibi hemen hemen her şeyi içerir.

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3 – Cloudflare

Bu, zaten WordPress web siteleri için yaygın olarak kullanılan bir en iyi CDN sağlayıcısıdır. Aynı zamanda ücretsiz servis sunmakla bilinir, ancak sınırlı özelliklere sahiptir.

Hosting sağlayıcınızı koruyabilir ve Cloudflare uygulamasını 5 dakikadan daha kısa bir sürede ayarlayabilirsiniz. Küresel olarak dağıtılmış 165 veri merkezine sahip çok büyük bir sunucu ağına sahiptir.

En iyisi diğer CDN’lerin aksine, Cloudflare bant genişliği kullanımına göre sizden ücret almıyor. Bu şekilde siteniz doldurulursa veya DDoS saldırısından muzdarip olursa, ek bir faturayla ücretlendirilmezsiniz. Küçük web siteleri ve kişisel bloglar için, DDoS saldırılarına karşı koruma içeren ücretsiz hizmet sunar.

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4 – Incapsula

Şirket, Incapsula CDN kullanan bir web sitesinin ortalama %50 daha hızlı olduğunu ve %40 – %70 daha az bant genişliği kullandığını iddia ediyor. Incapsula’nın çok küçük bir veri merkezleri ağı olmasına rağmen, dünyanın dört bir yanına dağılmış 6 Tbps ve PoP kapasitesi var.

Web sitenizde bir kez ayarlanan WordPress önbelleği ve diğer eklentiler ile iyi çalışır. Daha hızlı bir şekilde, ayrıca ücretli CDN planlarının bir parçası olarak DDoS koruması, IPV6 desteği, uygulama güvenlik duvarı, SSL ve daha fazlasını sağlar.

Incapsula biraz pahalı ama web sitenizi daha güvenli ve güvenilir kılan özelliklerle doludur. Bot koruması ve 2 faktörlü kimlik doğrulaması içeren daha az fonksiyonelliğe sahip ücretsiz bir CDN planına sahiptir.

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5 – Amazon CloudFront

Amazon CloudFront, uygulamaları, medya dosyalarını ve verileri barındırmak için kullanılır ve Amazon Web Services’in (AWS) bir parçasıdır. Ya da diğer bir açıklama ile Amazon’un hızlı ve güvenilir sunucu altyapısına entegre edilmiş CDN versiyonlarıdır.

Amazon S3 sunucuları gibi diğer birkaç servis, AWS kalkanı da pakete dahil edilmiştir. Ayrıca, web sitesi kullanıcılarına hızlı veri aktarım hızı ve verilerinize yüksek düzeyde güvenlik sağlar. CDN servislerini hiç kullanmadıysanız, geliştirici dostu olmaya daha meyilli olduğu için Cloudfront ile başlamanızı tavsiye etmem.

Aksi takdirde, AWS WordPress eklentisi WordPress sitenize kolayca entegre olur. Ayrıca 5 GB Amazon S3 depolama alanı da içeren 12 ay boyunca ücretsiz deneme imkanı sunuyor.

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