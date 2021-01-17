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Cellular Nedir? Ne İşe Yarar?

Selin Polat

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Cellular Nedir? Ne İşe Yarar?

Özellikle de iPad kullanıcıları, bu cihazları satın alırken Cellular ile sıkça karşılaşır. Öyle ki Cellular olan iPad fiyatları, olmayanlara oranla daha pahalıdır. Peki, Cellular nedir ve ne işe yarar?

Cellular Nedir?

Cellular, dijital dünyada “hücresel ağ” olarak tanımlanır. Daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, iPad cihazları telefon gibi kullanmaya yarayan özelliktir diyebiliriz. Akıllı telefonlarda “hücresel” olarak kullanılan özellik, Cellular özelliği adı altında tabletlere eklenmiştir. Cellular özelliğini ise her iPad desteklememekle birlikte, aynı özellikte olup birinde Cellular olan ve diğerinde olmayan iPad’ler arasındaki fiyat farkı %40 oranındadır.

Cellular Ne İşe Yarar?

Bir anlamda iPad’leri akıllı telefona dönüştüren Cellular özelliği, bulunmuş olduğu iPad cihazını ana internet cihazı yapabilir. Cellular özelliği olmayan iPad cihazlar, internete bağlanmak için farklı bir internet sağlayıcı telefona veya wifi bağlantısına ihtiyaç duyarlar. Cellular özelliği ise, bulunduğu iPad cihaza sim kartı takılmasını ve o cihazın başka hiçbir internet kaynağına ihtiyaç duymadan online olabilmesini sağlar.

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