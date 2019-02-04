Çentikli Ekran mı ? Delikli Ekran mı? Hangisi Daha İyi?

Önceden ekran boyutunun büyük olması için, akıllı telefon üreticileri, telefonun boyunu büyüttüler. Sonrasında trend çentikli ekranlara döndü. Şimdi ise son zamanlarda popüler hale gelen delikli ekranlar yaygınlaşmaya başladı.

Ekran boyutları daha da çok artmasına rağmen birbirine yakın iki ekran boyutları ile su damlası çentiğine sahip ekranlar ve delikli ekranlar arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Bizlerde geniş bir araştırma yaptık ve hangisinin iyi olduğunu bulmaya çalıştık.

Delikli ekran tasarımı olan ve daha yüksek ekran oranına sahip olan çentikli ekranlar arasında bir karşılaştırma yaptık.

Delikli ekranlarda küçük bir selfie kamerası bulunur ve daireseldir. Arayüz özelleştirmeleri sayesinde bunu gizlemek mümkündür. Bu sayede tam ekran bir görünüm elde etmek mümkün.

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Aynı şekilde, çentikli telefonlar tipik olarak eğimli kenarların bulunduğu alanda hiçbir şey göstermez. Yani standart olarak çentiğin bulunduğu alan kapatılamaz. Arayüz üzerinde kullanılan normal çentik en fazla dikdörtgen biçimde genişletilebilir.

Yapılan karşılaştırma da temel alınan ilk özellik, boyuttur. En çok yer kaplayan hangisi ekran oranını daha da yükselten hangisi onu değerlendirdik. Delikli ekran tasarımlarının da kendine ait boyutları söz konusu, bundan dolayı daha küçük deliği bulunan Honor V20 ve daha büyük Samsung Galaxy A8s burada kullanıldı. Ayrıca klasik çentik şekillerine göre farklı telefonlarda yer alıyor.

Karşılaştırma Sonuçları

Yukarıda da göreceğiniz gibi, hem büyüklükte hem de boşa harcanmış alandaki delikli ekranlarda oldukça fazla kazanç söz konusu. Fakat delik boyutu yüksek olan Samsung Galaxy A8s modelin bunlar oldukça az. Çünkü 4.5mm’lik boyutu ile Honor V20, A8s modelinin 6.7mm boyutuna göre çok daha iyi bir yükseltmedir.

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Oppo R17 Pro’nun su damlası çentiği neredeyse yarısı kadar boşa alan harcar. iPhone XS ise devasa çentik kesiminin olmasına rağmen dörtte birinden daha azı bir alanı kapsar.

Delikli ekran tasarımlarının şu ana kadar yalnızca üç telefonda kullanıldığını ve hepsinin IPS LCD panellere sahip olduğunu unutmayın. Aynı zamanda bu telefonların hepsi orta ölçekli akıllı telefonlardır. Şayet bu durum premium akıllı telefonlarda olmuş olsaydı fiyatlarında daha da üst düzey bir artış söz konusu olabilirdi.

Ayrıca burada bahsetmemiz gereken birkaç şey daha var. Bunlardan ilki simetridir. Ekranın köşelerinden birinde bulunan kamera deliği bir dengesizlik yaratıyor. Bundan dolayı bazıları kesinlikle onu çirkin bulacak.

Diğer dikkat edilmesi gereken nokta, video izlerken veya oyun oynarken, delikli tasarımlarda bulunan kameraların yeri önemli bir konum arz edecek. Delikli ekranlarda tam ekran deneyimi yaşamak mümkün.

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Fakat bu durum çentikli ekranlarda değişmemekte. Çentikli Ekran ‘larda orası olduğu gibi durur ve sadece uzatılabilir bir çentik özelliği vardır. Dolayısıyla kullanılabilirlik söz konusu olduğunda, estetiklik gözardı edilerek delikli ekran tasarımları daha çok ön plana çıkar.