Çentikli Ekran Sonunda Samsung Telefonlarda

Samsung Geliştiricileri Konferansı dün gece başladı ve açılış etkinliği bize yeni arayüz One UI arayüzünün yanı sıra katlanabilir akıllı telefonların geleceğine dair bazı ilginç gelişmeleri beraberinde getirdi.

Samsung yeni üreteceği ekranların, gelecekte nasıl değişiklikler ile karşımıza çıkacağını açıkladı. Samsung tarafından gösterilen görüntülerden biri gelecekte şirketin çeşitli çentik tasarımlarını benimsemeyi planladığını gösteriyor.

Şuana kadar Samsung çentik uygulamasının oldukça dışında kalmıştır. Fakat aşağıdaki resim 2019’da görmeye başlayacağımız tasarımlar hakkında bize daha net bir fikir vermektedir.

Konferansta tanıtılan ekranlar arasındaki ilk tasarım, normal telefonların çentiklerine benzer bir görünüme sahip olan Infinity U‘dur. Bu tasarımda ekranın üst kenarındaki küçük bir oval kesim yer alır. İkinci tasarım olan Infinity V ise buna benzerdir. Ancak yarım oval çentik yerine düz kenarlar barındırır.

Üçüncü tasarım olan Infinity O, ekranın sol üst köşesinde tamamen dairesel bir çentik içermektedir. Çok küçük olmaması, diğer tasarımlara göre bir avantaj sunmuyor.

Son olarak New Infinity tasarımı, çentiksiz bir tam ekrana sahipmiş gibi görünüyor. Samsung bu tasarım hakkında her hangi birşey belirtmemiştir. Sürpriz adımlar arasında Oppo Find X tarzında bir kızaklı telefon da olabilir.