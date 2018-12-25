Bu yıl, HMD Global, çift arka kameralı ve kullanıcılarına daha büyük ekran alanı sağlamak için birçok akıllı telefonu piyasaya sundu. Hatta bu telefonlar içerisinde çentikli ekranlara sahip olanlar da vardı. HDM hakkında son çıkan söylentiler, 2019 yılı için planlanan Nokia 9 PureView amiral gemisi hakkında idi. Beşli arka kamerası bulunan telefonun, satış konusunda patlama yapacağı ifade ediliyor.

Ancak bu durum değişti. Son yayınlanan yeni bir sızıntı, şirketin yakın gelecekte yeni bir gizemli telefon çıkarmayı planladığını ortaya koyuyor. Şimdi Weibo’da dolaşan tanımlanamayan akıllı telefonun görüntülerinde, ekranda çentik bulunmayan, ince çerçeveli ve arkada üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Hatta Çin kaynaklı sızıntı birçok haberde gizemli Nokia telefonun, Snapdragon 845 yonga seti ile donatılacağını iddia ediyor. Yayınlanan görüntülere göre, ekranın üst, sol ve sağ tarafları eşit boyutlarda çerçevelere ev sahipliği yapıyor. Ancak alt kısım biraz daha kalın. Alt çerçeve “Nokia” marka adını taşıyacak.

İnce boyutlu üst çerçeve de bir selfie kamerası yer almıyor. Aynnı şekilde telefonun alt yüzünde de bulunmuyor. Vivo NEX telefonu gibi bir açılır selfie kamerası mı olacak? Akıllı telefonun selfie kamerası hakkında daha fazla sızıntı haber olacağından emin olabilirsiniz.