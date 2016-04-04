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Cep telefonu Sar değerleri

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Cep telefonu Sar değerleri
04-04-2016
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Cep telefonu sar değerleri, bu kelimeyi aranızda ilk defa duyanlar vardır. Aslında vücudumuz içim çok önemli ve dikkat etmemiz gereken bir konu.

Son dönemde birbirinden güzel ve özellik bakımından farklı akıllı telefon modellerini görüyoruz ve sık sık telefonumuzu değiştirmeyi düşünüyoruz. Tabii burada telefon karşılaştırma araçlarını kullanıyoruz. Fakat bu araçlara bakarken kıyaslama yaptığımız özellikler genelde kamera, hafıza, işlemci, batarya süresi, video çekim özelliği gibi bir takım ana özellikler yer alıyor.

Cep telefonu Sar değerleri

Halbuki telefon kıyaslarken bakmamız gereken en önemli kriterden biri de telefonların sar değerleri. Cepkolik sizler için tüm cep telefonlarının açıklanan sar değerlerini Cep telefonu kategorisi altında barındırıyor. Buradan merak ettiğiniz cep telefonunu seçebilir ve Sar değerinin ne kadar olduğunu görebilirsiniz.

Sizin için bir kaç akıllı telefonun sar değerini açıklayalım.

  • iPhone 6S Sar değeri: 0.87 W/kg (kafa) – 0.98 W/kg (vücut)
  • iPhone 5S Sar değeri: 1.00 W/kg (kafa) – 0.80 W/kg (vücut)
  • Galaxy S7 Edge Sar değeri: 0.26 W/kg (kafa) – 0.51 W/kg (vücut)
  • Galaxy S6 Sar değeri: 0.38 W/kg (kafa) – 0.50 W/kg (vücut)
  • Xperia Z3 Sar değeri: 0.62 W/kg (kafa) – 0.65 W/kg (vücut)
  • LG G4 Sar değeri: 0.62 W/kg (kafa)
  • HTC M8 Sar değeri: 0.42 W/kg (kafa) – 0.22 W/kg (vücut)
  • Huawei Honor 7 Sar değeri: 1.13 W/kg (kafa)     0.52 W/kg (vücut)
  • Asus Zenfone 2 Sar değeri: 0.43 W/kg (kafa)
En yüksek Sar değerine sahip 10 telefon

Diğer tüm telefonlar için Sar değeri ve diğer tüm teknik özelliklerine göz atmak için cep telefonu kategorisine tıklayabilirsiniz. Merak ettiğiniz akıllı telefonu yorum alanına yazarak bizlere iletmeniz durumunda sizler için sar değerlerini konuya dahil edeceğiz.

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2 Yorum “Cep telefonu Sar değerleri

    Merhaba iyi geceler ben mümkünse zenfone 3 5.5 in sar defterini öğrenmek istiyorum tavsiye edermisiniz tekrar tessekkürler bir iyigeceler

      Merhabalar, İstediğiniz telefonun Sar değeri: 0.493 W/kg (kafa) – 1.46 W/kg (vücut) olarak belirlenmiştir. Dilerseniz aşağıdaki linkten tüm değerlere bakabilirsiniz.

      https://cepkolik.com/cep-telefonu/asus-zenfone-3/

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