alcatel 1x Özellikleri

Alcatel 1X, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 960 x 480 piksel çözünürlükte 5,30 inç dokunmatik ekran ile geliyor.

Alcatel 1X, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MT6580 işlemci tarafından destekleniyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, Micro SD kart ile genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından Alcatel 1X, arka tarafta 8 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Alcatel 1X Android 8.1 çalıştırır ve bir 2460mAh pil tarafından desteklenmektedir. Cihaz ayrıca 147.50 x 70.60 x 9.15 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 151 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve FM içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.