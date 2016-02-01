alcatel 1x

alcatel 1x
16
2460 mAh
8 MP
5.1"
alcatel 1x
alcatel 1x
alcatel 1x
alcatel 1x
alcatel 1x
alcatel 1x
alcatel 1x
alcatel 1x Özellikleri

Alcatel 1X, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 960 x 480 piksel çözünürlükte 5,30 inç dokunmatik ekran ile geliyor.

Alcatel 1X, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MT6580 işlemci tarafından destekleniyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, Micro SD kart ile genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından Alcatel 1X, arka tarafta 8 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Alcatel 1X Android 8.1 çalıştırır ve bir 2460mAh pil tarafından desteklenmektedir. Cihaz ayrıca 147.50 x 70.60 x 9.15 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 151 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve FM içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.
Tasarım
alcatel 1x
3 (1 oy)

Boyutları 147.5 x 70.6 x 9.1 mm
Ağırlığı 151 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.6%
Ekran Hacmi 72.5 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 203 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm Piksel
1/4'' Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6739
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GE8100
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1 GB
Sensörler
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.460 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel 1x Fiyatı 100 €
Editör Puanı 64.5
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
alcatel 1x Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok

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