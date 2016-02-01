|alcatel 1x Özellikleri
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Alcatel 1X, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 960 x 480 piksel çözünürlükte 5,30 inç dokunmatik ekran ile geliyor.
Alcatel 1X, 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MT6580 işlemci tarafından destekleniyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, Micro SD kart ile genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından Alcatel 1X, arka tarafta 8 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.
Alcatel 1X Android 8.1 çalıştırır ve bir 2460mAh pil tarafından desteklenmektedir. Cihaz ayrıca 147.50 x 70.60 x 9.15 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 151 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve FM içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|147.5 x 70.6 x 9.1 mm
|Ağırlığı
|151 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.6%
|Ekran Hacmi
|72.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|203 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm Piksel
1/4'' Sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6739
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GE8100
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.460 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|alcatel 1x Fiyatı
|100 €
|Editör Puanı
|64.5
|Çıkış Tarihi
|28 Şubat 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|alcatel 1x Diğer Teknik Özellikleri
|Seçim Yok
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