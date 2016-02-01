alcatel 3 Özellikleri

Alcatel 3, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3, 1.28GHz dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci tarafından destekleniyor ve 2 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Alcatel 3 arka tarafta 13 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera paketi sunuyor.

Alcatel 3 Android 8.0 çalıştırır ve bir 3000mAh pik tarafından desteklenmektedir. 147.10 x 68.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Alcatel 3, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.