|alcatel 3 Özellikleri
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Alcatel 3, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.
Alcatel 3, 1.28GHz dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci tarafından destekleniyor ve 2 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Alcatel 3 arka tarafta 13 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera paketi sunuyor.
Alcatel 3 Android 8.0 çalıştırır ve bir 3000mAh pik tarafından desteklenmektedir. 147.10 x 68.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.
Alcatel 3, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|147.1 x 68.8 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|82.8%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Spektrum Siyahı, Spektrum Mavisi, Spektrum Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6739
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GE8100
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|alcatel 3 Fiyatı
|150 €
|Editör Puanı
|69
|Çıkış Tarihi
|28 Şubat 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|alcatel 3 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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