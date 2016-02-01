alcatel 3

alcatel 3
11
3000 mAh
13 MP
5.7"
alcatel 3
alcatel 3
alcatel 3
alcatel 3
alcatel 3
alcatel 3
alcatel 3
alcatel 3 Özellikleri

Alcatel 3, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3, 1.28GHz dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci tarafından destekleniyor ve 2 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Alcatel 3 arka tarafta 13 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera paketi sunuyor.

Alcatel 3 Android 8.0 çalıştırır ve bir 3000mAh pik tarafından desteklenmektedir. 147.10 x 68.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Alcatel 3, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
alcatel 3
3 (1 oy)

Boyutları 147.1 x 68.8 x 8.5 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 82.8%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Spektrum Siyahı, Spektrum Mavisi, Spektrum Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6739
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GE8100
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel 3 Fiyatı 150 €
Editör Puanı 69
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
alcatel 3 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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