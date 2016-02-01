alcatel 3c

alcatel 3c
14
3000 mAh
8 MP
6"
alcatel 3c
alcatel 3c
alcatel 3c
alcatel 3c
alcatel 3c
alcatel 3c
alcatel 3c
alcatel 3c Özellikleri

Alcatel 3C, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 6,00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3C, 1.3GHz 4 çekirdekli MediaTek 8321 işlemci tarafından destekleniyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili depolama alanına sahip. Alcatel 3C arkada 8 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Alcatel 3C Android’i çalıştırıyor ve 3000mAh batarya kullanıyor. Cihaz 161.00 x 76.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 169 gram ağırlığındadır.

Alcatel 3C, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 3G içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
Tasarım
alcatel 3c
3 (1 oy)

Boyutları 161 x 76 x 7.9 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 268 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi, Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT8321
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-400
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS
Radyo Belli değil
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel 3c Fiyatı 130 €
Editör Puanı 67.5
Çıkış Tarihi 01 Nisan 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
alcatel 3c Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here