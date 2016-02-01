|alcatel 3c Özellikleri
|
Alcatel 3C, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 6,00 inç dokunmatik ekrana sahip.
Alcatel 3C, 1.3GHz 4 çekirdekli MediaTek 8321 işlemci tarafından destekleniyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili depolama alanına sahip. Alcatel 3C arkada 8 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.
Alcatel 3C Android’i çalıştırıyor ve 3000mAh batarya kullanıyor. Cihaz 161.00 x 76.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 169 gram ağırlığındadır.
Alcatel 3C, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 3G içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|161 x 76 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.9%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|268 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT8321
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|alcatel 3c Fiyatı
|130 €
|Editör Puanı
|67.5
|Çıkış Tarihi
|01 Nisan 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|alcatel 3c Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|