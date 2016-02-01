alcatel 3c Özellikleri

Alcatel 3C, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 6,00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3C, 1.3GHz 4 çekirdekli MediaTek 8321 işlemci tarafından destekleniyor ve 1GB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili depolama alanına sahip. Alcatel 3C arkada 8 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Alcatel 3C Android’i çalıştırıyor ve 3000mAh batarya kullanıyor. Cihaz 161.00 x 76.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 169 gram ağırlığındadır.

Alcatel 3C, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 3G içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.