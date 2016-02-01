alcatel 3v Özellikleri

Alcatel 3V akıllı telefon, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3V, dört çekirdekli MediaTek MT8735A işlemci tarafından destekleniyor ve 2 GB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Alcatel 3V arkada 12+2 megapiksellik çif kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Alcatel 3V Android 8.0 çalışır ve bir 3000mAh batarya tarafından desteklenmektedir. Cihaz ayrıca 162.00 x 76.00 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerindedir.

Alcatel 3V, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.