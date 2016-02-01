alcatel 3v

alcatel 3v
16
3000 mAh
12 MP
6"
alcatel 3v
alcatel 3v
alcatel 3v
alcatel 3v
alcatel 3v
alcatel 3v
alcatel 3v
alcatel 3v Özellikleri

Alcatel 3V akıllı telefon, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.00 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3V, dört çekirdekli MediaTek MT8735A işlemci tarafından destekleniyor ve 2 GB RAM ile geliyor. Telefon, genişletilebilen 16GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Alcatel 3V arkada 12+2 megapiksellik çif kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Alcatel 3V Android 8.0 çalışır ve bir 3000mAh batarya tarafından desteklenmektedir. Cihaz ayrıca 162.00 x 76.00 x 8.05 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerindedir.

Alcatel 3V, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunur.
Tasarım
alcatel 3v
3 (1 oy)

Boyutları 162 x 76 x 8.1 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Spektrum Siyahı, Spektrum Mavisi, Spektrum Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.8" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT8735A
İşlemci 1.45 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel 3v Fiyatı 190 €
Editör Puanı 71
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
alcatel 3v Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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