alcatel 3x Özellikleri

Alcatel 3X, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3X, 1.28GHz 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı kullanıyor. Alcatel 3X, arka tarafta 13 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Alcatel 3X Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor. 153.50 x 71.60 x 8.75 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 144 gramdır.

Alcatel 3X, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.