alcatel 3x

alcatel 3x
21
3000 mAh
13 MP
5.7"
alcatel 3x
alcatel 3x
alcatel 3x
alcatel 3x
alcatel 3x
alcatel 3x
alcatel 3x Özellikleri

Alcatel 3X, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 3X, 1.28GHz 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı kullanıyor. Alcatel 3X, arka tarafta 13 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Alcatel 3X Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya ile çalışıyor. 153.50 x 71.60 x 8.75 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 144 gramdır.

Alcatel 3X, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
alcatel 3x
3 (2 oy)

Boyutları 153.5 x 71.6 x 8.5 mm
Ağırlığı 144 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.3%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Metalik Siyah, Metalik Mavi, Metalik Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6739
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GE8100
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel 3x Fiyatı 180 €
Editör Puanı 71
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
alcatel 3x Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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