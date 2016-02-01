Alcatel A3 XL Özellikleri

Alcatel firmasının ürettiği büyük ekranlı ve geniş akıllı telefonu Alcatel A3 XL, giriş seviyesi kullanıcılarına hitap eden yeni akıllı telefondur. 6 inçlik oldukça büyük, 720x1280p çözünürlüğe ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip bir ekranı bulunmaktadır. Her biri 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına yer verilmektedir. MicroSD sayesinde 32 GB’a kadar yükseltilebilir harici hafıza seçeneğini de sunan Alcatel Z3 XL, 8 MP çözünürlükteki otofokus özelliği ve LED flaş özelliği bulunan arka kamerasının yanı sıra, 5 MP çözünürlükte 720p video kayıtları yapabilen öz çekim kamerası yer almaktadır. Parmak izi okuyucusuna da yer verilen Alcatel A3 XL, 3000 mAh gücünde bataryaya sahip.