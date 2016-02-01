|Alcatel A3 XL Özellikleri
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Alcatel firmasının ürettiği büyük ekranlı ve geniş akıllı telefonu Alcatel A3 XL, giriş seviyesi kullanıcılarına hitap eden yeni akıllı telefondur. 6 inçlik oldukça büyük, 720x1280p çözünürlüğe ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip bir ekranı bulunmaktadır.
Her biri 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına yer verilmektedir.
MicroSD sayesinde 32 GB’a kadar yükseltilebilir harici hafıza seçeneğini de sunan Alcatel Z3 XL, 8 MP çözünürlükteki otofokus özelliği ve LED flaş özelliği bulunan arka kamerasının yanı sıra, 5 MP çözünürlükte 720p video kayıtları yapabilen öz çekim kamerası yer almaktadır. Parmak izi okuyucusuna da yer verilen Alcatel A3 XL, 3000 mAh gücünde bataryaya sahip.
| Tasarım
|Boyutları
|165 x 82.5 x 7.9 mm
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.9%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|245 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT8735B
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Alcatel A3 XL Fiyatı
|700 ₺
|Editör Puanı
|72
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Alcatel A3 XL Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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