Alcatel A3 XL

Alcatel A3 XL
127
3000 mAh
8 MP
6.0"
Alcatel A3 XL
Alcatel A3 XL
Alcatel A3 XL
Alcatel A3 XL
Alcatel A3 XL
Alcatel A3 XL
Alcatel A3 XL
Alcatel A3 XL Özellikleri

Alcatel firmasının ürettiği büyük ekranlı ve geniş akıllı telefonu Alcatel A3 XL, giriş seviyesi kullanıcılarına hitap eden yeni akıllı telefondur. 6 inçlik oldukça büyük, 720x1280p çözünürlüğe ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip bir ekranı bulunmaktadır.

Her biri 1.1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan cihazda, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına yer verilmektedir.

MicroSD sayesinde 32 GB’a kadar yükseltilebilir harici hafıza seçeneğini de sunan Alcatel Z3 XL, 8 MP çözünürlükteki otofokus özelliği ve LED flaş özelliği bulunan arka kamerasının yanı sıra, 5 MP çözünürlükte 720p video kayıtları yapabilen öz çekim kamerası yer almaktadır. Parmak izi okuyucusuna da yer verilen Alcatel A3 XL, 3000 mAh gücünde bataryaya sahip.
Tasarım
Alcatel A3 XL
4 (2 oy)

Boyutları 165 x 82.5 x 7.9 mm
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.9%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 245 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Gold
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT8735B
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Alcatel A3 XL Fiyatı 700 ₺
Editör Puanı 72
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Alcatel A3 XL Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here