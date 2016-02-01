Alcatel A3 Özellikleri

Alcatel A3 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve 2017 yılının 1. ya da 2. çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Orta segmentli kıllı telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel A3, 1.25GHz dört çekirdekli Mediatek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1.5GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Alcatel A3, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Alcatel A3, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2460mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 142.00 x 70.50 x 8.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık).

Alcatel A3, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.