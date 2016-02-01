Alcatel A3

Alcatel A3
170
2460 mAh
13 MP
5.0"
Alcatel A3
Alcatel A3
Alcatel A3
Alcatel A3
Alcatel A3
Alcatel A3
Alcatel A3
Alcatel A3 Özellikleri

Alcatel A3 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve 2017 yılının 1. ya da 2. çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Orta segmentli kıllı telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel A3, 1.25GHz dört çekirdekli Mediatek MT6737 işlemci ile güçlendirilmiş ve 1.5GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bünyesinde barındırıyor. Kameralar açısından Alcatel A3, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamera içeriyor.

Alcatel A3, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2460mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 142.00 x 70.50 x 8.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık).

Alcatel A3, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Alcatel A3
3.5 (2 oy)

Boyutları 142 x 70.5 x 8.6 mm
Ağırlığı 135 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Beyaz, Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.460 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 75
Çıkış Tarihi 30 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Alcatel A3 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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