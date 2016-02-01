|Alcatel A5 LED Özellikleri
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Alcatel A5 LED akıllı telefon’un 2. çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Telefon, inç başına 282 piksel PPI’de 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla geliyor.
Alcatel A5, 1.5GHz 8 çekirdekli Mediatek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Alcatel A5 LED, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamerası var.
Alcatel A5 LED’i Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 146.00 x 72.10 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık).
Alcatel A5 LED, Nano-SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|146 x 72.1 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|137 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.8%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Alcatel A5 LED Fiyatı
|1100 ₺
|Editör Puanı
|72.75
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Alcatel A5 LED Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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