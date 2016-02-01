Alcatel A5 LED Özellikleri

Alcatel A5 LED akıllı telefon’un 2. çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Telefon, inç başına 282 piksel PPI’de 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla geliyor.

Alcatel A5, 1.5GHz 8 çekirdekli Mediatek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Alcatel A5 LED, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamerası var.

Alcatel A5 LED’i Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 146.00 x 72.10 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık).

Alcatel A5 LED, Nano-SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.