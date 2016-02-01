Alcatel A5 LED

Alcatel A5 LED
144
2800 mAh
8 MP
5.2"
Alcatel A5 LED
Alcatel A5 LED
Alcatel A5 LED
Alcatel A5 LED
Alcatel A5 LED
Alcatel A5 LED
Alcatel A5 LED
Alcatel A5 LED Özellikleri

Alcatel A5 LED akıllı telefon’un 2. çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Telefon, inç başına 282 piksel PPI’de 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla geliyor.

Alcatel A5, 1.5GHz 8 çekirdekli Mediatek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği bulunuyor. Alcatel A5 LED, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 5 megapiksel ön kamerası var.

Alcatel A5 LED’i Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 146.00 x 72.10 x 7.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık).

Alcatel A5 LED, Nano-SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.
Tasarım
Alcatel A5 LED
4 (1 oy)

Boyutları 146 x 72.1 x 7.7 mm
Ağırlığı 137 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.8%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Alcatel A5 LED Fiyatı 1100 ₺
Editör Puanı 72.75
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Alcatel A5 LED Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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