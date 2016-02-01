alcatel Flash (2017) Özellikleri

Alcatel Flash akıllı telefonu Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 PPI değeri ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel Flash 1.4GHz MTK Helio X20 MT6797 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, bir microSD kartı ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunuyor. Alcatel Flash, kameralar söz konusu olduğunda arkada 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera ile öne çıkıyor.

Alcatel Flash, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 75.40 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.

Alcatel Flash, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.