alcatel Flash (2017)

alcatel Flash (2017)
107
3100 mAh
13 MP
5.5"
alcatel Flash (2017)
alcatel Flash (2017)
alcatel Flash (2017) Özellikleri

Alcatel Flash akıllı telefonu Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 PPI değeri ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel Flash 1.4GHz MTK Helio X20 MT6797 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, bir microSD kartı ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunuyor. Alcatel Flash, kameralar söz konusu olduğunda arkada 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera ile öne çıkıyor.

Alcatel Flash, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 75.40 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.

Alcatel Flash, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
alcatel Flash (2017)
4 (1 oy)

Boyutları 152.6 x 75.4 x 8.7 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Titanium Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 8 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6797 Helio X20
İşlemci 2 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP4
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 466 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 82.75
Çıkış Tarihi 18 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
alcatel Flash (2017) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here