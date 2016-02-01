|alcatel Flash (2017) Özellikleri
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Alcatel Flash akıllı telefonu Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 PPI değeri ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip olan 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Alcatel Flash 1.4GHz MTK Helio X20 MT6797 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun, bir microSD kartı ile 128GB‘a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunuyor. Alcatel Flash, kameralar söz konusu olduğunda arkada 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera ile öne çıkıyor.
Alcatel Flash, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3100mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 75.40 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.
Alcatel Flash, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|152.6 x 75.4 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.5%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titanium Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|8 MP
|2. Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6797 Helio X20
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A72
|Yardımcı İşlemci
|8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|10
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP4
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|466 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|82.75
|Çıkış Tarihi
|18 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Asahi Dragontrail Cam
|Diğer Özellikleri
|alcatel Flash (2017) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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