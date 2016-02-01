Alcatel Idol 3 (4.7)

Alcatel Idol 3 (4.7)
27
2000 mAh
13 MP
4.7"
Tasarım
Alcatel Idol 3 (4.7)
3 (1 oy)

Boyutları 134.6 x 65.9 x 7.6 mm
Ağırlığı 110 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7%
Piksel Yoğunluğu 312 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Çeşitli
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 23 Haziran 2015
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Alcatel Idol 3 (4.7) Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok

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