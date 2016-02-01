alcatel Idol 5s

alcatel Idol 5s
60
2850 mAh
12 MP
5.2"
alcatel Idol 5s
alcatel Idol 5s Özellikleri

Alcatel Idol 5S akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel Idol 5S, 8 çekirdeği olan Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte kullanılmış. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak Alcatel Idol 5S, arkadaki 12 megapiksel anba kamera ve selife kullanımları için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Alcatel Idol 5S, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2850mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.00 x 72.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 147 gram ağırlığındadır.

Alcatel Idol 5S, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM ve 4G bulunur.
Tasarım
alcatel Idol 5s
4 (2 oy)

Boyutları 148.6 x 72 x 7.5 mm
Ağırlığı 147 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Koyu Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P20
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var, RDS
Batarya 2.850 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 500 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel Idol 5s Fiyatı 400 €
Editör Puanı 75.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
alcatel Idol 5s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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