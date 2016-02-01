|alcatel Idol 5s Özellikleri
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Alcatel Idol 5S akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Alcatel Idol 5S, 8 çekirdeği olan Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte kullanılmış. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak Alcatel Idol 5S, arkadaki 12 megapiksel anba kamera ve selife kullanımları için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Alcatel Idol 5S, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2850mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.00 x 72.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 147 gram ağırlığındadır.
Alcatel Idol 5S, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM ve 4G bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|148.6 x 72 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.7%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Koyu Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek Helio P20
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var, RDS
|Batarya
|2.850 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|500 Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|alcatel Idol 5s Fiyatı
|400 €
|Editör Puanı
|75.5
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|alcatel Idol 5s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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