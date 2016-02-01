alcatel Idol 5s Özellikleri

Alcatel Idol 5S akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel Idol 5S, 8 çekirdeği olan Helio P20 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte kullanılmış. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralarla ilgili olarak Alcatel Idol 5S, arkadaki 12 megapiksel anba kamera ve selife kullanımları için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Alcatel Idol 5S, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 2850mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 148.00 x 72.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 147 gram ağırlığındadır.

Alcatel Idol 5S, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM destekliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM ve 4G bulunur.